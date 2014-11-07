Спецмашина чуть не столкнулась с самолетом. Сотрудник «Рощино» оштрафован

Отметим, что рейс из Надыма в Тюмень выполняет авиакомпания «Ямал». На этой неделе представители ямальской компании уже заявляли о своих претензиях к аэропорту «Рощино». Сообщалось, что спецмашина, выполняющая противообледенительную обработку, повредила самолет авиакомпании «Ямал». А ранее была информация о столкновении с самолетом машины для заправки воздушного судна питьевой водой: тогда водитель спецавтомобиля не поставил его на стояночный тормоз, и тот врезался в фюзеляж.