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Спецмашина чуть не столкнулась с самолетом. Сотрудник «Рощино» оштрафован

7 ноября 2014, 16:54
Сотрудник тюменского аэропорта «Рощино» привлечен к административной ответственности и оштрафован за инцидент, произошедший в августе текущего года. Тогда спецмашина выехала на полосу в то время, когда по ней двигался самолет. Столкновения чудом удалось избежать.
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Тюмень

Сотрудник тюменского аэропорта «Рощино» привлечен к административной ответственности и оштрафован за инцидент, произошедший в августе текущего года. Тогда спецмашина выехала на полосу в то время, когда по ней двигался самолет. Столкновения чудом удалось избежать.

«22 августа 2014 года в аэропорту „Рощино“ после приземления воздушного судна Boeing 737, выполнявшего рейс по маршруту Надым-Тюмень, во время движения самолета курс его руления пересек топливозаправщик. Расстояние между самолетом и топливозаправщиком составляло около 140 метров. В результате экстренного торможения самолета столкновения удалось избежать. Находившиеся на борту 93 пассажира не пострадали», — сообщили подробности в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры .

Там отметили, что по инициативе прокурора заместитель начальника службы спецавтотранспорта по эксплуатации аэропорта привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 11.3 КоАП РФ (нарушение порядка организации движения специального транспорта и средств механизации на аэродроме). Ему назначен штраф. «Директору ОАО „Аэропорт Рощино“ внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре.

Отметим, что рейс из Надыма в Тюмень выполняет авиакомпания «Ямал». На этой неделе представители ямальской компании уже заявляли о своих претензиях к аэропорту «Рощино». Сообщалось, что спецмашина, выполняющая противообледенительную обработку, повредила самолет авиакомпании «Ямал». А ранее была информация о столкновении с самолетом машины для заправки воздушного судна питьевой водой: тогда водитель спецавтомобиля не поставил его на стояночный тормоз, и тот врезался в фюзеляж.

#Новости#Аэропорт Рощино#Транспортная прокуратура#Авиакомпании#Тюмень#Таня#Общество
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