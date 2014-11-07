Полиция сообщила имя напавшего на тюменку велосипедиста-грабителя

Сотрудники тюменской полиции продолжают разыскивать мужчину, который 21 августа напал на женщину в лесу в районе базы отдыха «СпортМода». Стали известны данные подозреваемого: это 47-летний Шухратчон Кунишев.
Напомним, преступление произошло 21 августа около 14.00. 50-летняя тюменка подверглась нападению в лесу неподалеку от базы отдыха «СпортМода» и улицы Барнаульской. Незнакомец, подъехавший на велосипеде, нанес женщине шесть ножевых ранений и похитил у нее украшения.
С помощью потерпевшей был составлен фоторобот грабителя. Сообщалось, что это был худощавый высокий мужчина возрастом около 50 лет. Сотрудники полиции работали над установлением личности злоумышленника сами и просили помощи у тюменцев, которые могли видеть человека, похожего на фоторобот.
На днях пресс-служба УМВД России по Тюменской области сообщила данные предполагаемого преступника и обнародовала его фотографии. Шухратчон Собирович Кунишев 1967 года рождения объявлен в розыск по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Если у вас есть информация о местонахождении подозреваемого, сообщите ее по телефонам (3452)794–194, 8-922-04-40-877, 8-919-95-50-410 или по «телефону доверия» УМВД России по Тюменской области: 291–432.