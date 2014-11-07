Полиция сообщила имя напавшего на тюменку велосипедиста-грабителя

С помощью потерпевшей был составлен фоторобот грабителя. Сообщалось, что это был худощавый высокий мужчина возрастом около 50 лет. Сотрудники полиции работали над установлением личности злоумышленника сами и просили помощи у тюменцев, которые могли видеть человека, похожего на фоторобот.