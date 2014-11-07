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Миньоны приглашают на фотосессию в «Фаворит»

7 ноября 2014, 17:02
Дружелюбные миньоны (персонажи из мультика «Гадкий Я») в субботу, 8 ноября с 13:00 до 15:00, приглашают на бесплатную фотосессию в ТРЦ «Фаворит».
Сюжет
Тюмень

Все желающие сфотографироваться с любимыми персонажами обязательно должны захватить с собой хорошее настроение и не забыть про улыбки. Миньоны ждут в гости не только детей, но и взрослых.

Фотографии можно будет найти в группе Malloko в контакте, а также на фотостенде в ТРЦ Фаворит (2 этаж).

Интересный факт. Язык мультяшных миньонов — это целый винегрет, состоящий из сочетания французского, индийского, английского, испанского, итальянского и других языков. Поэтому вполне понятно, почему при его создании в ход пошли кулинарные названия, например, «poulet tiki masala» — это наименование блюда из курицы.

#Новости#ТРЦ Фаворит#Тюмень#Ирина#Культура
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