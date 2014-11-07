Миньоны приглашают на фотосессию в «Фаворит»

Все желающие сфотографироваться с любимыми персонажами обязательно должны захватить с собой хорошее настроение и не забыть про улыбки. Миньоны ждут в гости не только детей, но и взрослых.
Фотографии можно будет найти в группе Malloko в контакте, а также на фотостенде в ТРЦ Фаворит (2 этаж).
Интересный факт. Язык мультяшных миньонов — это целый винегрет, состоящий из сочетания французского, индийского, английского, испанского, итальянского и других языков. Поэтому вполне понятно, почему при его создании в ход пошли кулинарные названия, например, «poulet tiki masala» — это наименование блюда из курицы.