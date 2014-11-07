Куда сходить в Тюмени в выходные: 7 — 9 ноября

На базе спортивной школы «Тура» в Тюмени 8 ноября состоится городской чемпионат и первенство по кудо. В нем примут участие юные спортсмены от 12 до 15 лет, а также юниоры 16–17 лет и взрослые спортсмены от 18 лет и старше.