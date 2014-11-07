Куда сходить в Тюмени в выходные: 7 — 9 ноября

Музыка
Один из самых популярных российских рэп-исполнителей Василий Вакуленко, больше известный под сценическим именем Баста, 8 ноября «прокачает» СК «Центральный». Начало концерта в 20:00. Справки по телефону: 566–000.
Блистательная певица Тамара Гвердцители 7 ноября выступит на сцене Тюменской филармонии, начало в 19 часов. Её называют «нашей Эдит Пиаф». Тюменцев ждет премьера новой программы «Всемирные хиты и любимые песни», где прозвучат такие музыкальные шедевры, как «Мамины глаза», «Виват, король», «Арго», «Молитва», «Вечная любовь» и многие другие. Билеты — от 800 до 3500.
В Тюмени пройдет масштабное открытие — в нашем городе уже 6 ноября распахнет двери баварский клубный ресторан-пивоварня «Максимилианс» (ул. 50 лет Октября, 8б). На открытии, которое проходит два дня, 6 и 7 ноября, выступят Гоша Куценко и ВИА «Волга-Волга».
DJ Денис Рублев — главный хэдлайнер самых ярких вечеринок. Диджей, музыкант, ремиксмэйкер более чем с 10-летним стажем работы! Основной стиль — house. 8 ноября он сыграет в ресторане «Максимиллианс».
9 ноября в арт-кафе «Белый кот» (Ленина, 4) пройдет большой акустический концерт Валерия Скородеда и группы «Монгол Шуудан». Это анархический рок 25-летней выдержки, абсолютный гарант качества стопроцентного угара! Лучшие в своем жанре, неповторимые в своем исполнении! Начало в 21 час. Билеты — 800–1000 рублей.
Большой сольный концерт группы Lumen с новой электрической программой «Небо в огне» — долгожданным «электричеством» от этой команды — пройдет в «Байконуре» 9 ноября.
Тюменская группа Drinking Pumpkings 7 ноября дает большой сольный концерт в Rocketa club (Мурманская, 35).
8 ноября в Rocketa club сыграет группа Walking Across Jupiter. Это молодая группа из Санкт-Петербурга, играющая прогрессивную тяжёлую музыку. WAJ двигаются в сторону «аристократического» джента, ставя во главу угла мелодичность и атмосферность и делая упор на чистый вокал. Начало в 19 часов.
Trancecore-группа из Тюмени Date my recovery 8 ноября выйдет на сцену клуба «Байконур» (Ленина, 4). Цена билетов — от 350 рублей.
Спорт
На базе спортивной школы «Тура» в Тюмени 8 ноября состоится городской чемпионат и первенство по кудо. В нем примут участие юные спортсмены от 12 до 15 лет, а также юниоры 16–17 лет и взрослые спортсмены от 18 лет и старше.
Фестиваль
Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и искусств открылся в Тюмени в пятницу. Вы можете побывать на выставке-конкурсе дизайнерских работ в музее ИЗО, увидеть персональную экспозицию тюменского дизайнера Елены Улькиной, посетить творческие лаборатории по направлениям дизайн костюма, анимация, коммуникативная среда, мультимедиа. Лаборатории пройдут в Институте архитектуры, дизайна и визуальных искусств (Карская, 38) 8 и 9 ноября. Начало в 10 и 11 утра соответственно.
Поэзия
«Осень. Круассаны. Поэзия» — открытый поэтический конкурс и свободный микрофон с таким названием пройдут в кофейне Friends (Республики, 14/6) 8 ноября, начало в 18 часов. Посетителей ждут выступления опытных и начинающих поэтов, азы актерского мастерства и сценической речи, подарки и розыгрыши от Romantic Studio, кофейни Friends, магазина «Перспектива», угощение во французском стиле. Весь вечер будет звучать живая гитарная музыка. Билет — 250 рублей.
Разное
Модная выставка-вечеринка для девушек пройдет в пространстве лофт «Нобель-парка» 9 ноября с 13 до 18 часов. На мероприятии пройдут показы новых коллекций дизайнеров и концептуальных бутиков, гостям предложат бесплатные услуги стилиста по подбору гардероба и цветоконсультированию. На протяжении всего дня будет работать beauty-зона. Также пройдут мастер-классы популярных декораторов, флористов, дизайнеров. Будет работать фотозона с уникальным декором для уютных «зимних» аватарок. Вход свободный. Подробности в группе http://vk.com/fashionegojournal.
У вас будет 6–12 свиданий за вечер с привлекательными и юношами или девушками, если вы придете на «Быстрые свидания» — уникальную вечеринку знакомств. Она пройдет 7 ноября в 19 часов в кофейне Friends (Республики, 14/6). Подробности в группе http://vk.com/bsvi72.
Также быстрые свидания в пятницу вечером пройдут и в арт-пространстве «Квартира 50». Стоимость участия — 250–350 рублей. Больше информации в группе: http://vk.com/event79779240.
В Fabric Loft № 1 (Молодежная 74/4) предлагают готовиться к Новому году. Купить подарки можно будет на ярмарке-распродаже «Твоя зима» в субботу с 12 до 19 часов. Вас ждут конкурсы, песни под гитару, игры, мастер-классы и многое другое! Вход — бесплатный.
Эмоционально о спорте и не только расскажет фотограф Владимир Огнев на творческой встрече, которая состоится в воскресенье в «Академии фотографии» (Республики, 23).
Певица, музыкант, композитор и просто замечательная девушка Евгения Зонтикова выступит на творческом вечере в арт-пространстве «Квартира 50» (Орджоникидзе, 18) 8 ноября с 21:30 до 23:00. Также для вас чай, кофе, вкусности, ароматный пар, роллы и отличное настроение.
Прогуляться по заброшенным тюменским улочкам приглашает «Необычайная Тюмень». «Нас ждут Такой Медведь, смотровая площадка на Тюмень и пьяные бомжи с безумным взглядом. Водятся в тех краях стаи больших лохматых собак, и потом мы вернёмся через лабиринты туннелями и сквозь чеченский аул куда надо», — обещают организаторы прогулки. Встреча участников состоится на остановке «Холодильная» (Республики, 133) в воскресенье — в 11:00. Подробности в группе http://vk.com/edgeofsheds.
Дверь дома 32 по улице Первомайской. Фото: Сергей Бушуев
SMM-эксперты из агентств Red keds и Little Big Agency 8 ноября проведут мастер-классы. Как стать участником, можно узнать в группе http://vk.com/mediasetsmm. Образовательная программа по SMM-продвижению в рамках проекта «МедиаСеть» стартует в 11:00 в гольф-клубе CityGolf (Харьковская, 75 к1).