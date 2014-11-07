Картинки на пачках сигарет помогают тюменцам бросить курить

В 51,2% случаев в семьях опрашиваемых курят, в 43,1% случаев — нет курящих в семье и в 5,7% случаев — члены семьи курили, но бросили.
61,3% опрашиваемых сами являются некурящими (из них 91% — женщины); курят — 31,7% (из них 75% — мужчины); бросили — 5,2% (из них 52% — мужчины).
Стаж курения составил: 5–10 лет — 37,7% опрошенных; 20 и более лет — 27,8%; до 5 лет — 27,2%; до 1 года — 6,6%; «другое» — 0,7%.
49% опрашиваемых указали, что выкуривают 10–20 сигарет в день, 42,4% — до 10 штук в день и 8,6% — более 20 штук в день.
51% опрошенных хотели бы бросить курить, остальные разделились на 2 группы:«не задумывался над этим» (26,5%), «не хотят бросать» (22,5%).
На вопрос «Какие методы борьбы с табакокурением вы считаете действенными» 69,2% респондентов отметили «ограничение продажи табачных изделий», 52,6% — «лекции в школах, ВУЗах, ПТУ», и 47,8% — «социальная реклама по телевидению, интернету», 43,2% «устрашающие картинки на пачках сигарет». 8,4% респондентов предложили свои варианты ответов: «сила воли самого курящего», «психологическая поддержка», «агитация здорового образа жизни, пример родителей», «полный запрет сигарет», «ничего не поможет» и пр.
Фото: http://www.infopass.ru