Картинки на пачках сигарет помогают тюменцам бросить курить

На вопрос «Какие методы борьбы с табакокурением вы считаете действенными» 69,2% респондентов отметили «ограничение продажи табачных изделий», 52,6% — «лекции в школах, ВУЗах, ПТУ», и 47,8% — «социальная реклама по телевидению, интернету», 43,2% «устрашающие картинки на пачках сигарет». 8,4% респондентов предложили свои варианты ответов: «сила воли самого курящего», «психологическая поддержка», «агитация здорового образа жизни, пример родителей», «полный запрет сигарет», «ничего не поможет» и пр.