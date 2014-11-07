Администрация заплатит родителям ударившегося о качели ребенка

29 июля 2013 года двухлетний мальчик играл на муниципальной детской площадке в Ялуторовске. Пробегая мимо качели, он ударился лицом об угол сиденья качели. Находившийся поблизости отец доставил ребенка в больницу, где мальчику на рану наложили пять швов. После заживления на лице в области глаза остался рубец длиной 3 см и шириной 1–1,5 мм.