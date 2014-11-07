Администрация заплатит родителям ударившегося о качели ребенка

Администрация Ялуторовска по решению суда выплатит 70 тысяч рублей в пользу ребенка, который пострадал, ударившись о качели на муниципальной детской площадке.
29 июля 2013 года двухлетний мальчик играл на муниципальной детской площадке в Ялуторовске. Пробегая мимо качели, он ударился лицом об угол сиденья качели. Находившийся поблизости отец доставил ребенка в больницу, где мальчику на рану наложили пять швов. После заживления на лице в области глаза остался рубец длиной 3 см и шириной 1–1,5 мм.
«Установлено, что причиной происшествия стали острые углы сиденья качели. Согласно ГОСТу углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Администрация, как собственник детской площадки, не обеспечила безопасность при эксплуатации качели», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В августе того же года мать мальчика обратилась в Ялуторовскую межрайонную прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем прокуратура направила в районный суд соответствующий иск. Администрация иск не признала.
Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, «рубец у ребенка является стойким и неизгладимым».
Суд, рассмотрев дело, взыскал с администрации Ялуторовска в пользу мальчика, которому исполнилось три года, 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.