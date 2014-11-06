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Водитель-новичок спровоцировал ДТП на Молодежной

6 ноября 2014, 12:21
В десятом часу вечера 5 ноября на улице Молодежной столкнулись автомобили Toyota Auris и Chevrolet Cruze. Водительский стаж виновника ДТП всего один день.

В десятом часу вечера 5 ноября на улице Молодежной столкнулись автомобили Toyota Auris и Chevrolet Cruze. Водительский стаж виновника ДТП всего один день.

По предварительным данным, 20-летний молодой человек, управлявший Toyota выполняя левый поворот, не пропустил встречный автомобиль. В результате происшествия ушибы получили 23-летняя девушка, управлявшая автомобилем Chevrolet и 26-летняя пассажирка.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло три дорожные аварии, в них пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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