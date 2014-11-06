В Тюмени прогрессирует чума собак

Ранее заявки граждан о необходимости отлова и подбора падших безнадзорных домашних животных принимались только в Управах административных округов, в настоящее время такие сообщения принимаются и специализированной организацией — МКУ «ЛесПаркХоз», которая находится по адресу: г. Тюмень, ул. Кедровая, 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58, адрес электронной почты: [email protected], сайт: www.gav72.ru. График работы: понедельник-четверг с 8 до 17 часов, в пятницу — с 8 до 16 часов.