В Тюмени прогрессирует чума собак

По данным Управления ветеринарии Тюменской области, на территории города Тюмени сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак.
Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б, тел. 41-32-75.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области обсудили действующий порядок по отлову безнадзорных домашних животных, содержанию отловленных безнадзорных домашних животных в пункте временного содержания, сбору падших безнадзорных домашних животных, утилизации, уничтожению останков падших и умерщвленных безнадзорных домашних животных, а также методы регулирования численности безнадзорных домашних животных.
Ранее заявки граждан о необходимости отлова и подбора падших безнадзорных домашних животных принимались только в Управах административных округов, в настоящее время такие сообщения принимаются и специализированной организацией — МКУ «ЛесПаркХоз», которая находится по адресу: г. Тюмень, ул. Кедровая, 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58, адрес электронной почты: [email protected], сайт: www.gav72.ru. График работы: понедельник-четверг с 8 до 17 часов, в пятницу — с 8 до 16 часов.
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