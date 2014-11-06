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В Тюмени прогрессирует чума собак

6 ноября 2014, 12:05
По данным Управления ветеринарии Тюменской области, на территории города Тюмени сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак.
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Тюмень

По данным Управления ветеринарии Тюменской области, на территории города Тюмени сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак.

Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б, тел. 41-32-75.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области обсудили действующий порядок по отлову безнадзорных домашних животных, содержанию отловленных безнадзорных домашних животных в пункте временного содержания, сбору падших безнадзорных домашних животных, утилизации, уничтожению останков падших и умерщвленных безнадзорных домашних животных, а также методы регулирования численности безнадзорных домашних животных.

Ранее заявки граждан о необходимости отлова и подбора падших безнадзорных домашних животных принимались только в Управах административных округов, в настоящее время такие сообщения принимаются и специализированной организацией — МКУ «ЛесПаркХоз», которая находится по адресу: г. Тюмень, ул. Кедровая, 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58, адрес электронной почты: [email protected], сайт: www.gav72.ru. График работы: понедельник-четверг с 8 до 17 часов, в пятницу — с 8 до 16 часов.

Фото: http://zoo.com.ua

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