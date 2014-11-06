В России перестанут чистить дороги зимой

Однако существующие нормы требуют изменений, поскольку они не позволяют дорожникам утрамбовывать снег. Кроме того, если технические нормативы все-таки будут утверждены, они будут касаться только дорог в регионах, где суточная нагрузка составляет менее 400 транспортных средств. А снег на трассах федерального назначения с высокой интенсивностью движения будут чистить как прежде.