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В России перестанут чистить дороги зимой

6 ноября 2014, 09:18
В России в ближайшем будущем могут прекратить уборку снега на дорогах — его будут утрамбовывать. Российские власти намерены позаимствовать такой опыт у скандинавских стран, где такие меры позволяют экономить средства на содержании дорог.

В России в ближайшем будущем могут прекратить уборку снега на дорогах — его будут утрамбовывать. Российские власти намерены позаимствовать такой опыт у скандинавских стран, где такие меры позволяют экономить средства на содержании дорог.

По словам руководителя Росавтодора Романа Старовойта, в настоящее время для чистки дорог применяются пескосоляные смеси, которые затем подвергаются воздействию ножа грейдеров, что отрицательно сказывается на верхнем слое асфальтобетона. Однако если снег утрамбовывать, асфальт лучше сохранится и выдержит условия зимы.

Однако существующие нормы требуют изменений, поскольку они не позволяют дорожникам утрамбовывать снег. Кроме того, если технические нормативы все-таки будут утверждены, они будут касаться только дорог в регионах, где суточная нагрузка составляет менее 400 транспортных средств. А снег на трассах федерального назначения с высокой интенсивностью движения будут чистить как прежде.

Опыт по содержанию дорог в накате уже проводился в Мурманской области. В данное время проводится анализ результатов эксперимента.

#Новости#Уборка снега#Автомобили#Росавтодор#Зима#Транспорт#Маша#Общество
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