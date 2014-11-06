В Госдуме не поддержали идею ограничения ТВ-рекламы в «прайм-тайм»

Авторы законодательной инициативы считают, что ее принятие «позволит гражданам более полноценно использовать свое время и получать удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач». Реклама же, по их мнению, «не просто разрушает впечатление от просмотра фильма или телепередачи, она ворует время человека, отбирает у него часть его жизни». Кроме того, человек при желании всегда может найти нужную ему информацию о товаре или услуге через Интернет либо иным способом.