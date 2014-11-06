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В Госдуме не поддержали идею ограничения ТВ-рекламы в «прайм-тайм»

6 ноября 2014, 17:00
Комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который запрещает прерывать рекламой телепередачи и фильмы, транслируемые в вечернее время с 19 до 23 часов в будние дни и с 11 до 23 часов — в выходные и праздничные дни.

«Речь идет о том, чтобы запретить прерывать рекламой информационные блоки, телепередачи и фильмы. После окончания соответствующих телепередач и фильмов, пожалуйста, реклама пусть будет», — пояснил на заседании комитета один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР).

Авторы законодательной инициативы считают, что ее принятие «позволит гражданам более полноценно использовать свое время и получать удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач». Реклама же, по их мнению, «не просто разрушает впечатление от просмотра фильма или телепередачи, она ворует время человека, отбирает у него часть его жизни». Кроме того, человек при желании всегда может найти нужную ему информацию о товаре или услуге через Интернет либо иным способом.

Комитет по экономполитике считает, что действующая редакция закона о рекламе «уже содержит достаточно обоснованные с точки зрения равновесной экономической модели российского телевидения ограничения по количеству распространяемой в телеэфире рекламы». Запрет же рекламы в эфире в «прайм-тайм», по оценке комитета, «приведет к потере значительной части доходов вещательных организаций (от 30 млрд до 50 млрд рублей)». «Потери будут большими, и чем это закончится, неизвестно», — заявил в ходе обсуждения законопроекта глава комитета по экономполитике Игорь Руденский.

В комитете допускают возможность отказа от производства качественных отечественных сериалов и программ. А «образовавшийся вакуум будет заполнен некачественными телепродуктами иностранного производства». Кроме того, упадет рейтинг телеканалов, что повлечет дальнейший отток рекламы, в результате чего «произойдет окончательное прекращение деятельности отечественных телеканалов». «В условиях информационной открытости и доступности зарубежных вещателей речь пойдет о ликвидации российского телевидения и переводе отечественного зрителя на зарубежный контент, что, в свою очередь, создаст угрозу информационной безопасности РФ», — считают в думском комитете.

Фото: http://newsmiass.ru

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