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Прямой ход по развязке на Монтажников откроют на следующей неделе

6 ноября 2014, 14:57
Прямой ход по развязке на ул. Монтажников запустят уже на следующей неделе. Завтра, 7 ноября, специальная комиссия проверит готовность путепровода принять первые автомобили, а после ее визита будет назначена дата торжественного открытия.

Как сообщила пресс-секретарь ГУС Тюменской области Ольга Крюкова, сейчас на Монтажников ведутся заключительные работы, улучшается внешний вид объекта. Назначенная на завтра комиссия осмотрит также и съезды на ул. 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ, которые должны начать функционировать одновременно с запуском прямого хода. «Несмотря на то, что открытие прямого хода состоится на днях, сдача объекта в эксплуатацию произойдет только в следующем году», — подчеркнула Ольга.

До четвертого квартала 2015 года к путепроводу примкнут подземные переходы на ул. Широтная, Монтажников и 50 лет ВЛКСМ, а также надземный переход через Транссибирскую магистраль. Напомним, что строительство путепровода началось в 2012 году. Общая длина путепровода составляет 743,5 метра, общая протяженность подземных переходов — 126,15 метра.

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