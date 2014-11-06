Прямой ход по развязке на Монтажников откроют на следующей неделе

Как сообщила пресс-секретарь ГУС Тюменской области Ольга Крюкова, сейчас на Монтажников ведутся заключительные работы, улучшается внешний вид объекта. Назначенная на завтра комиссия осмотрит также и съезды на ул. 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ, которые должны начать функционировать одновременно с запуском прямого хода. «Несмотря на то, что открытие прямого хода состоится на днях, сдача объекта в эксплуатацию произойдет только в следующем году», — подчеркнула Ольга.