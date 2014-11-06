Продажу табака до 21 года предлагают запретить

В конце октября сообщалось, что депутаты собираются рассмотреть два противоречащих друг другу пакета поправок в антитабачный закон. Один из них касался возвращения курилок в аэропорты и вокзалы, другой же, напротив, предлагал запретить курить на автобусных остановках, в подземных и наземных переходах, а также во внутренних коридорах и на кухнях коммунальных квартир.