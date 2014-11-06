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Продажу табака до 21 года предлагают запретить

6 ноября 2014, 10:33
Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Поддубный («Единая Россия») поднимет вопрос о запрете в России продажи табака лицам до 21 года.
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Тюмень

На ближайшем заседании комитета он предложит начать подготовку проекта закона, которым возраст легального приобретения табачных изделий будет увеличен с 18 лет до 21 года. По его мнению, депутатам также нужно решить вопрос о низкой эффективности недавно принятого антитабачного закона. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».

«Принятый закон о запрете курения в общественных местах практически не соблюдается. Единственный случай составления протокола о штрафе мне встретился в городе Благовещенске», — отметил он.

В конце октября сообщалось, что депутаты собираются рассмотреть два противоречащих друг другу пакета поправок в антитабачный закон. Один из них касался возвращения курилок в аэропорты и вокзалы, другой же, напротив, предлагал запретить курить на автобусных остановках, в подземных и наземных переходах, а также во внутренних коридорах и на кухнях коммунальных квартир.

Напомним, с 1 июня 2014 года курить запретили в заведениях общепита, поездах дальнего следования и на железнодорожных платформах, кроме того были наложены дополнительные ограничения на продажу табака. В 2013 году курить запретили в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, аэропортах, санаториях и на спортивных объектах.

Фото: grodno.in

#Новости#Сигареты#Антитабачный закон#Госдума РФ#Курение#Тюмень#Саша#Общество
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