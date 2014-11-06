Продажу табака до 21 года предлагают запретить

На ближайшем заседании комитета он предложит начать подготовку проекта закона, которым возраст легального приобретения табачных изделий будет увеличен с 18 лет до 21 года. По его мнению, депутатам также нужно решить вопрос о низкой эффективности недавно принятого антитабачного закона. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».
«Принятый закон о запрете курения в общественных местах практически не соблюдается. Единственный случай составления протокола о штрафе мне встретился в городе Благовещенске», — отметил он.
В конце октября сообщалось, что депутаты собираются рассмотреть два противоречащих друг другу пакета поправок в антитабачный закон. Один из них касался возвращения курилок в аэропорты и вокзалы, другой же, напротив, предлагал запретить курить на автобусных остановках, в подземных и наземных переходах, а также во внутренних коридорах и на кухнях коммунальных квартир.
Напомним, с 1 июня 2014 года курить запретили в заведениях общепита, поездах дальнего следования и на железнодорожных платформах, кроме того были наложены дополнительные ограничения на продажу табака. В 2013 году курить запретили в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, аэропортах, санаториях и на спортивных объектах.
Фото: grodno.in