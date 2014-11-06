Попади на выступление DJ Дениса Рублева бесплатно

От первых гламурных мест cтолицы типа «Ванили» до легендарных клубов ранга «Дягилева», «Рая», «Фэймоса» — только по нарастающей движется карьера Рублева. Давно став своим на самых закрытых и отвязных мероприятиях двух столиц, Денис не останавливается на достигнутом, штурмуя новые высоты. Услышать его на Родине — большая редкость, за ним уже давно устраивают охоты большие зарубежные клубы, а график гастролей расписан на много месяцев вперед.