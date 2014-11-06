Попади на выступление DJ Дениса Рублева бесплатно

DJ Денис Рублев — главный хэдлайнер самых ярких вечеринок. Диджей, музыкант, ремиксмэйкер более чем с 10-летним стажем работы! Основной стиль — house.
Под его лихие сеты пляшет и Москва, и Монте-Карло и Сан-Тропе, и Куршевель. Немцы, французы, русские, вне зависимости от национальности не стоят на месте, услышав такие заводные ритмы ремиксов от Дениса, сочетающие в себе и электро-напор и вокальную мягкость.
От первых гламурных мест cтолицы типа «Ванили» до легендарных клубов ранга «Дягилева», «Рая», «Фэймоса» — только по нарастающей движется карьера Рублева. Давно став своим на самых закрытых и отвязных мероприятиях двух столиц, Денис не останавливается на достигнутом, штурмуя новые высоты. Услышать его на Родине — большая редкость, за ним уже давно устраивают охоты большие зарубежные клубы, а график гастролей расписан на много месяцев вперед.
Тем не менее, он находит время чтобы радовать и коллег по диджейскому цеху, выпуская все новые и новые ремиксы и бутлеги. Ни одно его произведение не становится типичной штамповкой. Он не устает поражать, придавая новое, необычное звучание самым любимым хитам.
Ни одно стоящее светское событие теперь не может претендовать на уровень топового, не имея в своем лайнапе имени Дениса Рублева.
Старт вечеринки в 00:00.
Конкурс
Ответьте на вопрос: «На песню какой звезды у DJ Дениса Рублева не было ремикса?». Варианты: рэпер Сява, Земфира, «Иванушки International», ВИА Гра, «Мумий тролль».
Ответы принимаются на почту [email protected] с заголовком «Рублев» до 9:00 7 ноября. В письме укажите номер телефона, ник на сайте, имя и фамилию.
Вход: 300 рублей. Подробности по тел.: +7(982)972-29-41.