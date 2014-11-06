Поделись мнением о фильме и получи билет в кино

Интернет-портал NashGorod.ru и кинотеатр «Синема Парк» продолжают дарить билеты в кино. Чтобы получить приглашение на двоих, разместите на нашем сайте в рубрике «КиноКритик» рецензию на свежий фильм.
Посмотрели фильм, и решили, что зря потратили свое время и деньги? Или, наоборот, считаете, что это must see для всех жителей нашей планеты? Поделитесь своим мнением с другими тюменцами, и выиграйте приглашение на двоих в «Синема Парк».
В последнее время обладателями билетов в кино стали Владислав Блинов, Анастасия Осипова, пользователь Cheaek.
«Все люди, чьи рецензии я читал, пытались найти в происходящем какой-то глубокий смысл. Так вот, этим людям просто нечем заняться. Как бы мне не хотелось расстраивать режиссера, который отдал этому фильму 10 лет, но, увы, шедевра не получилось. Может быть, конечно, это я тот самый смысл не распознал. Но как бы то ни было, я люблю артхаус, и уж точно в этом жанре есть фильмы и получше», — пишет Владислав Блинов о фильме «Побудь в моей шкуре».
Свою оценку фильму «Посвященный» дала Анастасия Осипова: «Актеры занимают в фильме не главное место. Цвет — вот самый главный инструмент, который использовал режиссер картины Филлип Нойс… Я уходила из кинотеатра с мыслью, что нужно наслаждаться и ценить жизнь больше, ведь жизнь — это замечательная штука, и не стоит забывать это».
Тексты других рецензий опубликованы в рубрике «Кинокритик» раздела «Афиша» NashGorod.ru. Делитесь мнениями о фильмах — получайте билеты в кино!
Вы можете разбирать фильм по косточкам — режиссерскую и операторскую работу, музыку и костюмы, сюжет и актеров, а можете оценивать, удалось ли создать цельное произведение, что этому помогло или помешало.
Требования к рецензиям: своя точка зрения, аргументированность, образность изложения, грамотность. Не пересказывайте сюжет — анализируйте. Объем должен быть не меньше 1500–2000 знаков.
Кинорецензии штатных авторов NashGorod.ru еженедельно выходят в рубрике «Отдых: Кино» интернет-портала NashGorod.ru.