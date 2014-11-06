Поделись мнением о фильме и получи билет в кино

«Все люди, чьи рецензии я читал, пытались найти в происходящем какой-то глубокий смысл. Так вот, этим людям просто нечем заняться. Как бы мне не хотелось расстраивать режиссера, который отдал этому фильму 10 лет, но, увы, шедевра не получилось. Может быть, конечно, это я тот самый смысл не распознал. Но как бы то ни было, я люблю артхаус, и уж точно в этом жанре есть фильмы и получше», — пишет Владислав Блинов о фильме «Побудь в моей шкуре».