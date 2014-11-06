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Подбирать вечернее платье научат на бесплатном мастер-классе

6 ноября 2014, 12:29
О секретах создания безупречного образа для бала тюменцы узнают на бесплатном мастер-классе по дресс-коду и этикету «Ваш выход в свет». Он пройдет 6 ноября в конференц-зале отеля «Евразия».
Сюжет
Тюмень

Мастер-класс приурочен к проведению масштабного и зрелищного мероприятия — третьего Венского бала в Тюмени. Обязательное условия участия в балу — соблюдение дресс-кода: вечернее платье полной длины для дам, а также фрак, смокинг и классический костюм для представителей сильного пола.

На мастер-классе гости получат практические советы по подбору вечернего туалета, узнают как выбрать наряд так, чтобы на балу блистало не только платье, а именно его обладательница.

Руководитель имидж-агентства «IM» Марина Кочаровская расскажет о разных типах внешности и покажет, какой вечерний образ в рамках строгого дресс-кода выгодно подчеркнет достоинства и индивидуальность каждой девушки.

Сделать выбор в пользу идеального бального образа поможет визажист Алена Игнатенкова. Она расскажет о том, какой макияж и прическа в этом сезоне предпочтительнее для выхода в свет. Кроме того, в течение вечера эксперт выполнит всем желающим экспресс-макияж.

На балу не обойтись без знаний правил хорошего тона! Эксперт по этикету Татьяна Прунова расскажет, как нужно себя правильно вести на таком наполненном традициями мероприятии, как Венский бал.

Ведущие мероприятия — мисс «Имидж — 2013» Кристина Смирнова и Влад Покровский разыграют бесплатный билет на Венский бал- 014 и угостят всех гостей сладостями.

Место проведения: конференц-зал отеля «Евразия». Участие в мероприятии — бесплатное. Предварительная регистрация по телефону: 8-922-003-24-22 (Кристина).

Заказ билетов на третий Венский бал в Тюмени по тел.: 588–495, а также на сайте: http://shedevr72.ru/.

#Новости#Венский бал#Мастер-класс#Тюмень#Ирина#Культура
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