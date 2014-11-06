Подбирать вечернее платье научат на бесплатном мастер-классе

Сделать выбор в пользу идеального бального образа поможет визажист Алена Игнатенкова. Она расскажет о том, какой макияж и прическа в этом сезоне предпочтительнее для выхода в свет. Кроме того, в течение вечера эксперт выполнит всем желающим экспресс-макияж.