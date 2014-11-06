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Она смогла 23 раза — УФАС не оценил креативную рекламу

6 ноября 2014, 09:34
Рекламу одного из тюменских ресторанов доставки суши с изображением девушки, которая прикладывает к губам пальцы, и надписью «23 раза смогла» УФАС признал незаконной.
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Тюмень

Комиссия Тюменского УФАС России установила, что использование двусмысленных образов и выражений признано незаконным согласно ФЗ «О рекламе».

«Рекламодатели должны понимать, что в полной мере несут ответственность за использование непристойных и оскорбительных образов и выражений в своей рекламе. А также, они должны понимать, что использование провоцирующих приемов, порождающих смысловую неоднозначность непристойного содержания, влечет за собой нарушение рекламного законодательств и обойдется нарушителям до 500 000 рублей административного штрафа», — прокомментировала заместитель руководителя Управления начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Ирина Поткина.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд Тюменской области, который только подтвердил решение антимонопольного ведомства. В итоге за распространение незаконной рекламы бизнесмен заплатит штраф 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского УФАС России.

Фото: ekabu.ru

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