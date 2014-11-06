Она смогла 23 раза — УФАС не оценил креативную рекламу

«Рекламодатели должны понимать, что в полной мере несут ответственность за использование непристойных и оскорбительных образов и выражений в своей рекламе. А также, они должны понимать, что использование провоцирующих приемов, порождающих смысловую неоднозначность непристойного содержания, влечет за собой нарушение рекламного законодательств и обойдется нарушителям до 500 000 рублей административного штрафа», — прокомментировала заместитель руководителя Управления начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Ирина Поткина.