На «ИжАвто» собрали первый кузов серийной Lada Vesta

Отметим, что по плану, озвученному руководством «АвтоВАЗа», серийное производство Vesta должно быть запущено 25 сентября 2015 года.
По словам директора проекта Lada Vesta Кристины Дубининой пилотный кузов автомобиля на конвейере «ИжАвто» был изготовлен полностью. То есть был полностью сварен каркас, а также установлены навесные узлы. Часть деталей при этом поступила из Тольятти.
После сварки кузов Лады Весты направят в цех окраски, где на линиях антикоррозионных покрытий и роботизированной окраски кузова уже провели подготовительные работы. Окраска согласно производственному плану должна была пройти 5 ноября. Для первого кузова был выбран цвет «Ледниковый» (белый неметаллик).