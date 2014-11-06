На «ИжАвто» собрали первый кузов серийной Lada Vesta

По словам директора проекта Lada Vesta Кристины Дубининой пилотный кузов автомобиля на конвейере «ИжАвто» был изготовлен полностью. То есть был полностью сварен каркас, а также установлены навесные узлы. Часть деталей при этом поступила из Тольятти.