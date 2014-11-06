Молодые матери получат стипендии на подготовительных отделениях вузов

«В рамках эксперимента на подготовительные отделения принимают женщин, которым по состоянию на 1 октября текущего года исполнилось не более 23 лет, имеющих одного и более детей, российское гражданство, среднее общее образование, при условии, что они не имеют высшего образования и не обучаются по образовательным программам высшего образования, а также не проходили и не проходят обучение на подготовительных отделениях», — говорится в сообщении.