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Молодые матери получат стипендии на подготовительных отделениях вузов

6 ноября 2014, 11:53
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об эксперименте по обучению молодых матерей на подготовительных отделениях государственных вузов. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«В рамках эксперимента на подготовительные отделения принимают женщин, которым по состоянию на 1 октября текущего года исполнилось не более 23 лет, имеющих одного и более детей, российское гражданство, среднее общее образование, при условии, что они не имеют высшего образования и не обучаются по образовательным программам высшего образования, а также не проходили и не проходят обучение на подготовительных отделениях», — говорится в сообщении.

«Обучение в рамках эксперимента по очной, очно-заочной и заочной формам обучения финансируется из федерального бюджета», — отмечается на сайте. Обучающимся на подготовительных отделениях по очной форме обучения выплачивают стипендию в размере 2 тысяч рублей в месяц.

Эксперимент проводится с 1 октября 2013 года по 30 июня 2015 года. В нем участвует 51 образовательная организация, находящаяся в ведении Минобрнауки России. Согласно постановлению, к участию в эксперименте будут привлечены образовательные организации, находящиеся в ведении Минздрава и Минсельхоза России.

«Принятое решение расширит перечень образовательных программ, по которым смогут обучаться участники эксперимента, в том числе после завершения обучения на подготовительных отделениях, что повысит привлекательность эксперимента для потенциальных участников», — говорится в документе.

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