Молодые матери получат стипендии на подготовительных отделениях вузов

«В рамках эксперимента на подготовительные отделения принимают женщин, которым по состоянию на 1 октября текущего года исполнилось не более 23 лет, имеющих одного и более детей, российское гражданство, среднее общее образование, при условии, что они не имеют высшего образования и не обучаются по образовательным программам высшего образования, а также не проходили и не проходят обучение на подготовительных отделениях», — говорится в сообщении.
«Обучение в рамках эксперимента по очной, очно-заочной и заочной формам обучения финансируется из федерального бюджета», — отмечается на сайте. Обучающимся на подготовительных отделениях по очной форме обучения выплачивают стипендию в размере 2 тысяч рублей в месяц.
Эксперимент проводится с 1 октября 2013 года по 30 июня 2015 года. В нем участвует 51 образовательная организация, находящаяся в ведении Минобрнауки России. Согласно постановлению, к участию в эксперименте будут привлечены образовательные организации, находящиеся в ведении Минздрава и Минсельхоза России.
«Принятое решение расширит перечень образовательных программ, по которым смогут обучаться участники эксперимента, в том числе после завершения обучения на подготовительных отделениях, что повысит привлекательность эксперимента для потенциальных участников», — говорится в документе.