Молодого защитника «Рубина» признали лучшим в ВХЛ

Общий показатель полезности Кирилла Адамчука, который подсчитали аналитики в ВХЛ, по итогам 17 мачте составил 13 очков со знаком плюс. Это лучший результат среди всех игроков ВХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». За тюменский клуб молодой игрок выступает под номером 44 и проводит свой первый сезон в профессиональной карьере.
Отметим, что ВХЛ регулярно публикует статистику личной результативности игроков всех команд, выступающих в текущем сезоне, и выбирает лучших по итогам каждой недели. В конце сезона подводится суммарный итог и награждение победителей. Так, в прошлом сезоне сразу несколько игроков «Рубина» были номинированы на звание лучших: бессменный вратарь команды Денис Францкевич, защитники Нильс Бэкстрём и Сергей Карпов, а также лучший новичок команды Андрей Чибисов. Последний, к слову, в настоящее время выступает в КХЛ в составе ханты-мансийской «Югры».
По итогам же нынешней недели наряду с Кириллом Адамчуком лучшими в других амплуа были признаны нападающий балашихинского «Динамо» Алексей Сопин, голкипер ХК «Саров» Алексей Яхин. «Надеждой лиги» был признан ровесник Адамчука, нападающий нефтекамского «Тороса» Алексей Митрофанов.
Фото: АСН «Тюменская арена»