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Молодого защитника «Рубина» признали лучшим в ВХЛ

6 ноября 2014, 14:26
Молодой хоккеист «Рубина» Кирилл Адамчук признан лучшим игроком Высшей хоккейной лиги по итогам очередной недели. 20-летний защитник команды набрал четыре очка по системе «гол — пас» в предыдущих играх «Рубина» с показателем полезности «+4».

Общий показатель полезности Кирилла Адамчука, который подсчитали аналитики в ВХЛ, по итогам 17 мачте составил 13 очков со знаком плюс. Это лучший результат среди всех игроков ВХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». За тюменский клуб молодой игрок выступает под номером 44 и проводит свой первый сезон в профессиональной карьере.

Отметим, что ВХЛ регулярно публикует статистику личной результативности игроков всех команд, выступающих в текущем сезоне, и выбирает лучших по итогам каждой недели. В конце сезона подводится суммарный итог и награждение победителей. Так, в прошлом сезоне сразу несколько игроков «Рубина» были номинированы на звание лучших: бессменный вратарь команды Денис Францкевич, защитники Нильс Бэкстрём и Сергей Карпов, а также лучший новичок команды Андрей Чибисов. Последний, к слову, в настоящее время выступает в КХЛ в составе ханты-мансийской «Югры».

По итогам же нынешней недели наряду с Кириллом Адамчуком лучшими в других амплуа были признаны нападающий балашихинского «Динамо» Алексей Сопин, голкипер ХК «Саров» Алексей Яхин. «Надеждой лиги» был признан ровесник Адамчука, нападающий нефтекамского «Тороса» Алексей Митрофанов.

Фото: АСН «Тюменская арена»

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