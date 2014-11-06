Молодого защитника «Рубина» признали лучшим в ВХЛ

Отметим, что ВХЛ регулярно публикует статистику личной результативности игроков всех команд, выступающих в текущем сезоне, и выбирает лучших по итогам каждой недели. В конце сезона подводится суммарный итог и награждение победителей. Так, в прошлом сезоне сразу несколько игроков «Рубина» были номинированы на звание лучших: бессменный вратарь команды Денис Францкевич, защитники Нильс Бэкстрём и Сергей Карпов, а также лучший новичок команды Андрей Чибисов. Последний, к слову, в настоящее время выступает в КХЛ в составе ханты-мансийской «Югры».