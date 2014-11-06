Алексей Федоткин: Новое поколение Peugeot 308 совершило скачок вперёд

Алексей Федоткин: — Мы стремимся к этому, как и весь автомобильный бизнес. По сути, цивилизованный автомобильный рынок в России начался где-то с 2005–2006 года и мы в начале того, чтобы наши автовладельцы вышли на уровень еврпоейцев, где традиции таковы, что если твой папа ездит на BMW, то скорее всего и ты, и твои дети будут ездить на машинах этой же марки, обслуживаясь у одного и того же дилера. По статистике продаж, по росту продаваемых подержанных машин через официальных дилеров мы можем говорить, что даже не с каждым годом, а с каждым кварталом лояльность клиентов марке растёт. Роль в этом играют и предложения от партнёров, если говорить о неких финансовых предложениях от банка при обмене подержанной машины на новую той же марки. Всё это стимулирует процесс оцивилизовывания, если можно так сказать, российского рынка.