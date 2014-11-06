Алексей Федоткин: Новое поколение Peugeot 308 совершило скачок вперёд

Старт продаж нового поколения французского хэтчбека Peugeot 308, завоевавшего престижный титул «Автомобиля года»-2014 в Европе и ворох других наград, стал отличным поводом для обсуждения новинки с представителями марки в Тюмени: нашими собеседниками стали директор автосалона Peugeot Алексей Федоткин, начальник отдела продаж автосалона Peugeot Антон Сапегин и представитель банка Peugeot Finance Никита Николаев.
— Несколько слов о новом Peugeot 308, продажи которого начались в Тюмени совсем недавно…
Антон Сапегин: — Новый Peugeot 308 — это уникальный для французской марки автомобиль. Его уникальность заключается в абсолютной новизне, начиная от базы, которая сделана заново, а не получена переработкой старой, и заканчивая как внешним видом, так и интерьером. Всё сделано заново, всё сделано уже в соответствии с теми требованиями, что предъявляются к автомобилям бизнес-класса. Понять это можно просто открыв дверь — закрывается она легко, с «породистым» звуком. Двигатель и коробка передач также обновлены и доработаны, увеличена надёжность. Трансмиссия для модели предложена в виде механической коробки передач и традиционного «автомата», двигатель 1.6 литра бензиновый с турбонаддувом — в сочетании с «механикой» он выдаёт 115 лошадиных сил, а с АКПП уже 150 л.с.
Алексей Федоткин: — Необходимо сказать пару слов и о позиционировании нового Peugeot 308 на рынке. Есть традиционная классификация автомобилей в которой новинка занимает место в сегменте «C» — хэтчбеки этого класса достаточно популярны везде, особенно в Европе. Предыдущее поколение Peugeot 308 на протяжении нескольких, трёх-четырёх, лет был в тройке лидеров по продажам наряду с Ford Focus и периодически меняющимися Renault Megane, KIA cee`d, Opel Astra. Это основные игроки среди хэтчбеков «C»-класса и, конечно, будем честны, Volkswagen Golf, в честь которого этот сегмент и называют «гольф-классом». Правда, он в топ-3 попадал далеко не всегда. В данный момент у нас Ford Focus, к сожалению, сдал свои позиции, зато подтянулись азиатские бренды. Но напрямую с ними сравнивать новый 308 нельзя. Да, формально это один сегмент, если говорить о размерности, но по своему уровню оснащения, материалов и технологий они разные.
По цене те же «азиаты» близки, но в качестве основных соперников для Peugeot 308 я бы назвал Focus, Golf, Astra — нам позволяет сравнивать с ними новая платформа, новый кузов, новый интерьер. Салон выполнен в новой концепции i-Cockpit и получил наград «Самый красивый интерьер года», а сам Peugeot 308 победил в одной из самых престижных автомобильных премий в мире — он был признан «Автомобилем года»-2014 в Европе. И ещё в активе множество других наград. По большому счету, в линейке если не всех, то большинства брендов, есть своя модель-конкурент новому Peugeot 308, но чтобы лучше понять новинку на ней нужно прокатиться.
- Как-то просчитывалась целевая аудитория Peugeot 308 при создании нового поколения? Кого вы видите основным покупателем этой модели?
Алексей Федоткин: — Если в семье, допустим, есть полноразмерный внедорожник, то Peugeot 308 может стать второй машиной, автомобилем выходного дня для мужа или основной машиной на каждый день для супруги. В целом же, той аудиторией, на которую рассчитывал производитель, является следующий покупатель: 60–70% — это мужчины, 40–30% — женщины, в возрасте 25–40 лет, с семьёй и одним ребёнком, для которых новый Peugeot 308 будет уже не первой машиной этой марки. Всё-таки этот бренд со своей изюминкой, с немалой историей, с душой — этим азиатские конкуренты похвастать не могут.
- Вы говорили, что нельзя сравнивать новый Peugeot 308 с «азиатами» по материалам, по технологиям…
Алексей Федоткин: — По технологиям! Понять это можно после «живого» знакомства с машиной, прокатившись на ней. К счастью, российский автомобильный рынок «взрослеет» и появляется всё больше людей, которые ценят не только сочетание размеров машины, её оснащения и двигателя. По большому счёту, насыщенностью опций сейчас уже никого не удивить. Взять любую машину азиатской марки и получишь множество электронных опций, но вот технологии, применяемые при создании кузова, при оснащении, при отделке салона — это пока покорилось не всем. Всё-таки законодателями моды в этом плане по-прежнему остаются европейские марки.
Антон Сапегин: — Если говорить о качестве кузова, то есть отличия в том, что закуплено новейшее оборудование — расхождение в кузовных деталях буквально в микроны, а сварка панелей ведётся лазером. Качество сборки влияет не только на внешний вид и комфорт, но и на ходовые характеристики нового Peugeot 308.
- Peugeot никогда не была премиальной маркой, так можно ли расценивать новое поколение модели 308 как попытку занять своё место в сегменте «премиум»? Не выведет ли это машину на новый уровень цен и не создаст ли других конкурентов, помимо названных ранее?
Алексей Федоткин: — Рынок меняется. В своё время Audi и Volkswagen были народными автомобилями, а сейчас у них есть как доступные модели, так и вполне более дорогие. Сейчас у Peugeot та же ситуация — наряду с бюджетными моделями Peugeot 301 и Peugeot 408, которые остаются в продаже, появился и более дорогой Peugeot 308 нового поколения. Всё для того, чтобы у поклонников бренда был выбор. Сложно в условиях острой конкуренции с азиатскими брендами создавать новый продукт с использованием новых технологий и решений, оставляя при этом прежний уровень цен. За качество приходится платить, это так. Сейчас все европейские марки движутся в сторону, не будем говорить «премиума», но по пути улучшения качества материалов и оснащения. Надо понимать, что этого не бывает бесплатно.
Можно привести пример из мира мобильных телефонов, где есть свои законодатели моды среди определённых операционных систем, а есть все остальные, кто использует уже имеющиеся решения. С автомобилями всё так же. В определённой мере сейчас азиатские бренды работают по тем технологиям, что когда-то были внедрены европейскими марками. Соответственно, новинки обуславливают и рост цены.
- Вы говорили о лояльности владельцев Peugeot к марке. Насколько она высока и как часто владельцы одного Peugeot пересаживаются на новую модель этого же бренда?
Алексей Федоткин: — Мы стремимся к этому, как и весь автомобильный бизнес. По сути, цивилизованный автомобильный рынок в России начался где-то с 2005–2006 года и мы в начале того, чтобы наши автовладельцы вышли на уровень еврпоейцев, где традиции таковы, что если твой папа ездит на BMW, то скорее всего и ты, и твои дети будут ездить на машинах этой же марки, обслуживаясь у одного и того же дилера. По статистике продаж, по росту продаваемых подержанных машин через официальных дилеров мы можем говорить, что даже не с каждым годом, а с каждым кварталом лояльность клиентов марке растёт. Роль в этом играют и предложения от партнёров, если говорить о неких финансовых предложениях от банка при обмене подержанной машины на новую той же марки. Всё это стимулирует процесс оцивилизовывания, если можно так сказать, российского рынка.
Средний срок владения автомобилем в России составляет порядка трёх-четырёх лет, человек занимает определённый социальный статус, получает определённую зарплату — новая должность или повышение дохода, например, в Европе или Северной Америке оборачивается практически традицией в какие-то ключевые моменты вроде повышения по службе менять машины — пересесть, условно, с автомобиля класса «C» на модель сегмента «E». Мы тоже постепенно идём к этому, но для этого нужен широкий модельный ряд. Теперь человек с Peugeot 408 может «пойти на повышение» и купить Peugeot 308 или владелец предыдущего 308 пересядет на новый, реальной новый 308, ставший другим автомобилем.
— Есть крайности, когда люди лезут из кожи вон, чтобы приобрести себе машину, которую они не могут себе позволить по финансам, а предусмотрены ли для нового Peugeot 308 какие-то специальные предложения?
Никита Николаев: — От банка Peugeot Finance есть предложения по кредитам для тех, кто хочет приобрести не только новый Peugeot 308, но и любой другой автомобиль этой марки. Наша цель в том, чтобы продать качественный продукт и качественный кредит. Нет желания продавать кредиты по завышенным ставкам. Да, мы не благотворительная организация, но наши ставки по кредитам абсолютно «в рынке» — и предусмотрены специально для клиентов Peugeot Finance, поскольку в другом банке процентная ставка может быть чуть больше. Ставки индивидуальны для клиента, зависят от первоначального взноса и желаемого срока кредита, есть разные программы с разными ставками. Естественно, можно обменять и старый автомобиль по системе trade in, получив дополнительную скидку за это. Важно, что подержанная машина необязательно должна быть марки Peugeot! При 40% первоначальном взносе за новый Peugeot маркетинговая процентная ставка по кредиту составит 3,9%.
Алексей Федоткин: — На самом деле, при такой процентной ставке, 40% первоначального взноса — это очень хорошее предложение, если, допустим, учитывать в качестве первоначального взноса автомобиль, сданный в trade in и полученную при этом компенсацию. Всё это в комплексе и является весьма выгодным условием, направленным в том числе и на формирование лояльности к марке.
— Сколько планируется продать новых Peugeot 308 до конца 2014 года?
Антон Сапегин: — Хотелось бы продавать хотя бы по пять новых машин в месяц. Какое-то время оба поколения будут продаваться одновременно, пока не будут реализованы все находящиеся на складе в Москве Peugeot 308 предыдущей генерации. В планах перевод производства новинки в Россию, но пока все машины собираются во Франции.
Алексей Федоткин: — Точных сроков по переводу сборки в Россию пока нет, всё зависит от рыночной ситуации. Надо понимать, что у марки есть производственные мощности и если рынок будет диктовать объёмы и спрос, то загрузить их новой моделью можно достаточно быстро.
— У нового Peugeot 308 двигатель 1.6 остался от предыдущей версии или машина получила другой силовой агрегат?
Антон Сапегин: — Если говорить о моторе и автоматической коробке передач, то они с существенными доработками перешли от предыдущего поколения модели, что должно положительно сказаться на надёжности этих агрегатов.
— Проводилась ли какая-то адаптация нового Peugeot 308 к российским условиям?
Антон Сапегин: — Дорожный просвет хоть и стал чуть меньше, чем у предыдущего поколения, но остался достаточно большим — свыше 15 сантиметров, багажник у Peugeot 308 является самым большим в классе, появилась защита картера двигателя. На машину распространяется гарантия в два года без ограничения пробега, которую за доплату можно расширить до пяти лет также без ограничения по пробегу.
— Несмотря на то, что Peugeot 308 нового поколения собрал множество наград и титулов, у россиян сильны предрассудки относительно французских автомобилей. Как вы планируете привлекать клиентов к новинке?
Алексей Федоткин: — Ну что значит «ненадежные»? Можно привести массу брендов, о которых такое мнение. Реально ли так обстоит дело? Наверное, не совсем так. Поменять это мнение можно только на практике.
Антон Сапегин: — Первоначально в продажах нового 308 мы будем делать акцент на тех клиентах, кто уже ездит на автомобиле Peugeot. Каждый, кто приедет на сервисное обслуживание, получит предложение познакомиться с новинкой, владельцев нынешнего поколения модели также пригласят на тест-драйв. Те, кто ездят на Peugeot, прекрасно знают, что это качественный и надёжный автомобиль, так что они по достоинству смогут оценить нововведения.
— Как вы оцениваете перспективы Peugeot 308 в Тюмени?
Алексей Федоткин: — Относительно прогнозов… Мы смотрим на уровень продаж основных конкурентов. Ориентируясь на них, мы нацеливаемся попасть в топ-3, как минимум в топ-5 по продажам. В прошлом году Peugeot 308 выпал из тройки лидеров в связи со сменой модели, а сейчас сразу не удастся вернуться по причине периода привыкания к новинке, но в ближайший год мы бы хотели вернуть прежние позиции.
— Новый Peugeot 308 перешёл на новый уровень…
Алексей Федоткин: — Как и все соперники! Astra перешла? Перешла! Golf всегда был на этом уровне. Mazda3 перешла? Если судить по цене, то, наверное, да…
— Не отпугнёт ли покупателя подросшая цена, я это хотел узнать.
Антон Сапегин: — Ну а что цена. Если человеку объяснить, что машина оснащена тем-то, тем-то и тем-то, а это стоит столько, это столько, а это столько, то и итоговая стоимость автомобиля будет понятна. Конечно, если смотреть на Chevrolet Cruze в базовой комплектации — тоже хэтчбек, тоже класса «C», но существенно дешевле, но он по оснащению отстаёт от Peugeot 308. Всё дело в том, что новинка реально стоит своих денег.
— Какая из трёх комплектаций, на ваш взгляд, будет самой популярной у покупателей?
Антон Сапегин: — Думаю, что больше всего продаж придётся на максимальную комплектацию Allure, которая включает в себя и светодиодную оптику, и новые системы безопасности. Мы привыкли, что Peugeot — это некий семейный бренд, а новое поколение 308 можно назвать своего рода машиной «для эгоиста». Мы когда ставили на учёт тестовый Peugeot 308, то сотрудник ГИБДД не поверил, что это «Пежо» — сказал, что у него 308-й предыдущего поколения и новинка абсолютно на него не похожа. Это тот случай, когда владелец Peugeot оценил скачок, который сделала модель в новой генерации.
— В Европе Peugeot 308 продаётся в кузове «универсал», была представлена «подогретая» версия GT — появятся ли такие модификации в России?
Алексей Федоткин: — Пока такой информации нет. Европа для Peugeot является домашним рынком, локомотивом продаж да и кузов «универсал» там очень популярен. У нас же спросом пользуются седаны, которые за границей популярны разве что в бизнес-классе. Очевидно, что вывод на российский Peugeot 308 в кузове «универсал» и версии GT явно не являются первоочередной задачей.
— Есть ли уже заказы на новый Peugeot 308?
Антон Сапегин: — На сегодняшний день (25 октября — прим. автора) пока заказов нет, поскольку мы особо не афишировали эту новинку до презентации, поскольку надо было распродавать остатки машины предыдущего поколения. С учётом специального предложения для первых дней продажи новинки, думаю, что продажи будут.
— Нельзя не обойти вниманием и обновлённый Peugeot 508 — как модель приняли в Тюмени в первом поколении и чего ждёте от продаж рестайлинговой версии?
Алексей Федоткин: — Первый Peugeot 508 в нашем городе приняли очень хорошо. На неё мы в своё время приняли большое количество предзаказов, до сих пор на дорогах можно часто встретить эту машину. После рестайлинга, думаю, также будут неплохо покупать 508-й — это ведь наш тип кузова, большой седан.
— Вы, как представители марки, что посоветуете клиенту, который выбирает между новым Peugeot 308 и его конкурентами?
Алексей Федоткин: — Пройти тест-драйв Peugeot 308 нового поколения! Ну и кроме того, на ум приходит фраза о том, что если ты купил новый автомобиль и по дороге к подъезду ни разу на него не обернулся, то ты сделал неправильный выбор, то с Peugeot 308 такой проблемы не будет.