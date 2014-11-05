В «Рощино» спецтехника повредила самолет

О произошедшем 3 ноября инциденте сообщается на официальном сайте ямальской авиакомпании.
Самолет Боинг-737/500 готовился к вылету в Новый Уренгой. Во время противообледенительной обработки воздушного судна спецавтомобиль, принадлежащий ОАО «Аэропорт Рощино» повредил левое крыло лайнера. 83 пассажира, которые должны были лететь на этом самолете в Новый Уренгой, были переведены на резервный борт.
На сайте авиакомпании говорится о создании комиссии по расследованию случившегося, а также о том, что это уже не первый случай повреждения воздушных судов «Ямала» спецтранспортом, принадлежащим ОАО «Аэропорт Рощино». Так, ранее сообщалось о столкновении с самолетом машины для заправки воздушного судна питьевой водой: тогда водитель спецавтомобиля не поставил его на стояночный тормоз, и тот врезался в фюзеляж.
Кроме того, у представителей ямальской компании были претензии к орнитологическому обеспечению полетов в «Рощино». В частности, указывалось на отсутствие аэропорту эффективных средств отпугивания хищных птиц. Это уже дважды приводило к авиаинцидентам: в октябре самолет «Ямала» столкнулся со стаей птиц во время взлета, а пару лет назад птица попала в двигатель «Боинга».