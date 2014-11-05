В «Рощино» спецтехника повредила самолет

На сайте авиакомпании говорится о создании комиссии по расследованию случившегося, а также о том, что это уже не первый случай повреждения воздушных судов «Ямала» спецтранспортом, принадлежащим ОАО «Аэропорт Рощино». Так, ранее сообщалось о столкновении с самолетом машины для заправки воздушного судна питьевой водой: тогда водитель спецавтомобиля не поставил его на стояночный тормоз, и тот врезался в фюзеляж.