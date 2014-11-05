В канаве на Монтажников «похоронили» экскаватор

История с «погребенным» экскаватором вызвала оживленное обсуждение среди форумчан автомобильного портала Car72.ru. Узнав о случившемся, автомобилисты стали предлагать свои пути решения проблемы: «Оттуда ты его, наверное, только вертолётом достанешь. Вариантов-то наверное нет других, кроме как похоронить его», — пишет пользователь andrei91. «Было бы желание… Толпа таджиков откопает за день», — считает Thor. «Тут достать вообще нет проблем, уверен достанут, тупо выкопать его и все, сам выедет», — поделился мнением MYTO.
А вот тюменец с ником polkov_nic в успехе «спасательной операции» не уверен: «Экскаватор тюменский север 70-х годов напомнил. Не раз видел бульдозеры и самосвалы, засаженные в топь по самую крышу. Многие помнят — все это место от Монтажников и до самой Войновки было сплошным болотом (на месте Окея мужики уток стреляли), с очень сложной почвенной структурой. Тут тебе и плывуны, „линзы“, подземные русла и ещё черт знает какие сюрпризы. Сейчас этот „хюндайчик“ вмерзнет в глину и памятник спешке и самонадеянности готов».
Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, сообщения об упавшем экскаваторе или пострадавших к ним не поступали. Комментария от компании-подрядчика «Мостострой-12» нам получить пока не удалось.
Напомним, что путепровод, открытие прямого хода которому намечено на середину ноября, должен связать ул. Монтажников, Широтная, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы, Республики и 50 лет Октября.