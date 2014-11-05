В канаве на Монтажников «похоронили» экскаватор

А вот тюменец с ником polkov_nic в успехе «спасательной операции» не уверен: «Экскаватор тюменский север 70-х годов напомнил. Не раз видел бульдозеры и самосвалы, засаженные в топь по самую крышу. Многие помнят — все это место от Монтажников и до самой Войновки было сплошным болотом (на месте Окея мужики уток стреляли), с очень сложной почвенной структурой. Тут тебе и плывуны, „линзы“, подземные русла и ещё черт знает какие сюрпризы. Сейчас этот „хюндайчик“ вмерзнет в глину и памятник спешке и самонадеянности готов».