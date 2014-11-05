nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Угадай место отдыха по фотографии № 38

5 ноября 2014, 15:20
Вы внимательны, наблюдательны и уже успели побывать во многих тюменских кафе и ресторанах? Тогда вы идеальный кандидат на получение 500 рублей в конкурсе интернет-портала NashGorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Если вы знаете, в каком из тюменских заведений висит старинное зеркало, запечатленное на фотографии выше, оставляйте свой ответ в комментариях под новостью.

Автора первого правильного ответа ждет плюс 500 рублей на балансе мобильного телефона. От одного пользователя принимается один вариант ответа. Редактирование комментариев запрещено.

Итоги мы подведем 10 ноября.

Спонсор конкурса: Ремонт квартир в Тюмени — Remont72.ru

Отремонтируем квартиру в любом доме в Тюмени. Бесплатный вызов специалиста для расчета стоимости ремонта и консультаций.

#Новости#Фотография#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25