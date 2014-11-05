Угадай место отдыха по фотографии № 38

Если вы знаете, в каком из тюменских заведений висит старинное зеркало, запечатленное на фотографии выше, оставляйте свой ответ в комментариях под новостью.
Автора первого правильного ответа ждет плюс 500 рублей на балансе мобильного телефона. От одного пользователя принимается один вариант ответа. Редактирование комментариев запрещено.
Итоги мы подведем 10 ноября.
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