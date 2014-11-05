Тюмень вошла в ТОП-10 самых комфортных для жизни городов России

Города-участники рейтинга оценивались по стобалльной шкале по двум направлениям — «Качество городской среды» и «Качество жизни». Для каждого был определен набор критериев, по которым города рейтинговались по отношению друг к другу. На основе произведенных расчетов составлен сводный рейтинг 100 самых удобных для проживания городов.