Тюмень вошла в ТОП-10 самых комфортных для жизни городов России

Олимпийский Сочи оказался на четвертой строчке. По данным 2012 года столица зимней Олимпиады располагалась на 22 месте. Краснодар, который занимал лидирующие позиции в престижных всероссийских рейтингах, достиг шестого места.
Города-участники рейтинга оценивались по стобалльной шкале по двум направлениям — «Качество городской среды» и «Качество жизни». Для каждого был определен набор критериев, по которым города рейтинговались по отношению друг к другу. На основе произведенных расчетов составлен сводный рейтинг 100 самых удобных для проживания городов.
В частности, специалисты учитывали такие показатели, как обеспеченность жильем на жителя, наличие современных форматов потребления, уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, освещенность, внешняя транспортная доступность, уровень городского благоустройства, уровень экологического загрязнения, уровень расходов на оплату ЖКХ, покупательская способность населения, возможность приобретения собственного жилья. Об этом пишет АиФ.ru.
При проведении исследования составители рейтинга обращались к официальным статистическим данным, в том числе — данным Росстата, крупных консалтинговых и риелторских агентств, НИИ.
Фото: nevsedoma.com.ua