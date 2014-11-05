Сотрудники НК Роснефть стали донорами

Акцию Тюменской областной станции переливания крови поддержали молодые специалисты дочерних обществ, которые обеспечили информационную и организационную поддержку акции среди сотрудников компании. Сбор крови производился в мобильном пункте переливания, который с раннего утра располагался у здания кернохранилища ООО «ТННЦ».
В донорской акции приняли участие более 50 сотрудников компании. Средства, полученные за сдачу крови, молодые специалисты планируют направить на благотворительность, помощь детям-инвалидам из неполных семей.
Акция, к которой присоединились ДО компании Роснефть, не оставила равнодушными и сотрудников других предприятий и организаций, расположенных в центре Тюмени — многие из них, увидев автомобиль мобильной станции переливания, подходили для того, чтобы тоже сдать кровь.