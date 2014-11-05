Сотрудники НК Роснефть стали донорами

Акция, к которой присоединились ДО компании Роснефть, не оставила равнодушными и сотрудников других предприятий и организаций, расположенных в центре Тюмени — многие из них, увидев автомобиль мобильной станции переливания, подходили для того, чтобы тоже сдать кровь.