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Сотрудники НК Роснефть стали донорами

5 ноября 2014, 12:45
Сотрудники дочерних предприятий ОАО «НК «Роснефть» в Тюмени — ООО «РН-Уватнефтегаз» и ООО «Тюменский нефтяной научный центр», стали участниками благотворительной донорской акции «Дарю».

Акцию Тюменской областной станции переливания крови поддержали молодые специалисты дочерних обществ, которые обеспечили информационную и организационную поддержку акции среди сотрудников компании. Сбор крови производился в мобильном пункте переливания, который с раннего утра располагался у здания кернохранилища ООО «ТННЦ».

В донорской акции приняли участие более 50 сотрудников компании. Средства, полученные за сдачу крови, молодые специалисты планируют направить на благотворительность, помощь детям-инвалидам из неполных семей.

Акция, к которой присоединились ДО компании Роснефть, не оставила равнодушными и сотрудников других предприятий и организаций, расположенных в центре Тюмени — многие из них, увидев автомобиль мобильной станции переливания, подходили для того, чтобы тоже сдать кровь.

#Новости#ООО РН - Уватнефтегаз#Доноры#НК Роснефть#Женя#Общество
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