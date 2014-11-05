Путин подписал закон об отмене «зарплатного рабства»

Новый закон также предусматривает возможность выбирать банк для перевода алиментов и размещения пособий детям-сиротам и воспитанникам детских домов. При этом общая сумма на счете не должна быть больше 700 тысяч рублей. Ранее эти операции можно было совершать только через Сбербанк.