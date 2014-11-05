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Путин подписал закон об отмене «зарплатного рабства»

5 ноября 2014, 17:32
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий работников правом выбора банка, в котором будет находиться их зарплата. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее данный вопрос находился в компетенции работодателя.
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Тюмень

Желающим изменить банк достаточно будет сообщить новые реквизиты работодателю. Это должно произойти не менее чем за пять дней до начисления зарплаты. Об этом пишет «Лента. Ру».

Новый закон также предусматривает возможность выбирать банк для перевода алиментов и размещения пособий детям-сиротам и воспитанникам детских домов. При этом общая сумма на счете не должна быть больше 700 тысяч рублей. Ранее эти операции можно было совершать только через Сбербанк.

В марте 2014 года Национальный совет финансового рынка обратился к Центробанку с предложением отменить «зарплатное рабство». Госдума поддержала законопроект, разрешающий работникам выбирать кредитную организацию на свое усмотрение, 24 октября. Спустя пять дней его принял Совет Федерации.

Фото: uhta8216.ru.fozzyhost.com

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