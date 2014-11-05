Переселенцы с Украины стремятся работать в Тюмени

Исследование университета показало, что за последние месяцы на Украине в четыре раза повысился спрос на приобретение жилья в России. Это свидетельствует о намерении перебраться на постоянное жительство в нашу страну. Разница лишь в масштабах спроса: на западе Украины и в Киеве спрос на российское жилье увеличился в три раза, на востоке — в пять с половиной раз.