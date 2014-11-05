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Переселенцы с Украины стремятся работать в Тюмени

5 ноября 2014, 15:12
Тюмень стала одним из шести городов, наиболее привлекательных для трудоустройства беженцев с Украины. Такие данные опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.

Исследование университета показало, что за последние месяцы на Украине в четыре раза повысился спрос на приобретение жилья в России. Это свидетельствует о намерении перебраться на постоянное жительство в нашу страну. Разница лишь в масштабах спроса: на западе Украины и в Киеве спрос на российское жилье увеличился в три раза, на востоке — в пять с половиной раз.

По этому показателю Тюмень оказалась не столь привлекательна для переселенцев — она занимает лишь 14-е место в списке. Лидерами же являются Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону.

С точки зрения трудоустройства лидерство также оказалось за столицей. При этом на Москву по подсчетам исследователей приходится примерно половина всей трудовой миграции из Украины. Следом идут Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Воронеж. Тюмень находится на шестой позиции. Какая именно доля переселенцев едет в столицу Западной Сибири в поисках работы, в исследовании не уточняется.

Также, как отмечается в исследовании, за последний год более чем в два раза повысился интерес украинцев к получению российского гражданства. В лидерах здесь, разумеется, также восток страны. Кроме того, в три-пять раз увеличился спрос на трудовую миграцию в ЕС, в частности в Польшу, среди жителей северо-запада Украины и Киева.

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