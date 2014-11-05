Патенты для «самозанятых». Инициатива может быть реализована в 2015 году.

Тюменскую область, как регион-инициатор идеи введения патентов для «самозанятых» представляла уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. По ее предположениям, патенты для самозанятых могут сыграть определенную роль в возвращении на рынок почти 5 тысяч предпринимателей Тюменской области, которые свернули свою деятельность после повышения размера страховых взносов в 2013 году.
«Сложность входа на рынок, связанные с этим административные процедуры, которые зачастую слишком сложны и затратны — это важнейший фактор, который удерживает многих „скрытых“ предпринимателей от шага в легальный бизнес, — подчеркнула тюменский бизнес-омбудсмен. — Только максимально упростив этот механизм, мы бы могли вывести их из тени».
Стоимость патента и перечень видов деятельности, на которые он может быть распространен, предстоит определить региональным властям. Стоимость будет зависеть от многих факторов, но в качестве минимальной основы директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Наталья Ларионова предлагает рассматривать 6% от 100 тысяч рублей — это 6 тысяч рублей в год, или 500 рублей в месяц. Вопрос остается по страховым платежам, сообщает пресс-служба уполномоченного.
Напомним, изначальная идея заключалась в том, чтобы покупка патента освободила человека от необходимости уплаты всех других видов платежей. Но, как стало понятно, включение в общий платеж страховых взносов будет возможно не сразу, а только после объединения баз данных всех внебюджетных фондов, что потребует времени и определенных технологических решений.
При этом Лариса Невидайло особо подчеркнула важность качественной подготовки законопроекта, для того чтобы «этот посыл, который, в том числе был озвучен главой нашего региона на Инвестиционном Форуме в Тюмени, который был заложен в докладе Бориса Титова Президенту РФ не исказился в итоге до неузнаваемости.
Согласно законопроекту, чтобы начать работу в качестве самозанятого (без привлечения наемного труда) уже не нужно будет проходить регистрационные процедуры, как это сейчас делают при оформлении ИП. Достаточно будет приобрести соответствующий патент в налоговой. По истечении срока его действия, предпринимательская деятельность его обладателя официально считается завершенной.
По мнению инициаторов законопроекта, важно чтобы потенциальные покупатели патентов понимали выгоды от легализации своей деятельности. Среди основных преимуществ называется возможность доступа к механизмам государственной поддержки и психологический комфорт вместо страха ожидания наказания.