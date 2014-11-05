Патенты для «самозанятых». Инициатива может быть реализована в 2015 году.

Стоимость патента и перечень видов деятельности, на которые он может быть распространен, предстоит определить региональным властям. Стоимость будет зависеть от многих факторов, но в качестве минимальной основы директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Наталья Ларионова предлагает рассматривать 6% от 100 тысяч рублей — это 6 тысяч рублей в год, или 500 рублей в месяц. Вопрос остается по страховым платежам, сообщает пресс-служба уполномоченного.