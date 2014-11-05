Наркоман на самосвале насмерть сбил пешехода

Пешеход погиб под колесами самосвала в ночь с первого на второе ноября на 10 км автодороги Тюмень — Криводаново. По предварительным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, 27-летний мужчина в темное время суток шел по проезжей части. В результате происшествия он погиб. У водителя самосвала, сбившего человека, экспертизой установлено состояние наркотического опьянения.
Всего за прошедшие четыре дня на дорогах области произошло 25 дорожных аварий, в которых погибли четыре человека и 31 получили травмы. Сотрудники ГИБДД за четыре выходных дня отстранили от управления транспортом в Тюмени и на юге области 238 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Больше всего пьяных водителей — 72, задержаны в областном центре 2 ноября, в воскресенье.
Днем второго ноября на 46 км автодороги Тобольск — Байгора в Тобольском районе произошло опрокидывание автомобиля Chevrolet Klan. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения. В результате ДТП 54-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы: черепно-мозговую, переломы ребер и позвоночника.
Четвертого ноября в городе Заводоуковске на улице Шоссейной «Лада» 9-й модели въехала в частный дом. 26-летний водитель автомобиля получил травму колена и перелом носа.