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Наркоман на самосвале насмерть сбил пешехода

5 ноября 2014, 13:29
Пешеход погиб под колесами самосвала в ночь с первого на второе ноября на 10 км автодороги Тюмень — Криводаново. По предварительным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Пешеход погиб под колесами самосвала в ночь с первого на второе ноября на 10 км автодороги Тюмень — Криводаново. По предварительным данным, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, 27-летний мужчина в темное время суток шел по проезжей части. В результате происшествия он погиб. У водителя самосвала, сбившего человека, экспертизой установлено состояние наркотического опьянения.

Всего за прошедшие четыре дня на дорогах области произошло 25 дорожных аварий, в которых погибли четыре человека и 31 получили травмы. Сотрудники ГИБДД за четыре выходных дня отстранили от управления транспортом в Тюмени и на юге области 238 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Больше всего пьяных водителей — 72, задержаны в областном центре 2 ноября, в воскресенье.

Днем второго ноября на 46 км автодороги Тобольск — Байгора в Тобольском районе произошло опрокидывание автомобиля Chevrolet Klan. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения. В результате ДТП 54-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы: черепно-мозговую, переломы ребер и позвоночника.

Четвертого ноября в городе Заводоуковске на улице Шоссейной «Лада» 9-й модели въехала в частный дом. 26-летний водитель автомобиля получил травму колена и перелом носа.

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