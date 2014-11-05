Наркоман на самосвале насмерть сбил пешехода

Всего за прошедшие четыре дня на дорогах области произошло 25 дорожных аварий, в которых погибли четыре человека и 31 получили травмы. Сотрудники ГИБДД за четыре выходных дня отстранили от управления транспортом в Тюмени и на юге области 238 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Больше всего пьяных водителей — 72, задержаны в областном центре 2 ноября, в воскресенье.