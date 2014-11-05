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Конфликт двух фермеров закончился трагически

5 ноября 2014, 13:06
В Тюменской области один фермер застрелил другого из-за земельно-имущественного конфликта. Уголовное дело в отношении 57-летнего жителя села Южно-Дубровное Виктора Севастьянова направлено в суд. Он обвиняется в убийстве.

В Тюменской области один фермер застрелил другого из-за земельно-имущественного конфликта. Уголовное дело в отношении 57-летнего жителя села Южно-Дубровное Виктора Севастьянова направлено в суд. Он обвиняется в убийстве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Виктор Севастьянов и Александр Шмидт жили в одном селе и занимались фермерством. Между ними в течение длительного времени происходили земельно-имущественные конфликты.

Вечером 17 августа текущего года пьяный Севастьянов с ружьем, заряженным комбинированными патронами (пулями и картечью), приехал к своему сопернику на территорию крестьянского хозяйства «Нива» и с близкого расстояния выстрелил в него не менее пяти раз. Потерпевший скончался на месте от картечно-пулевых ранений. Ему было 46 лет.

После учиненной расправы Севастьянов приехал в полицию, написал явку с повинной и выдал ружье. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ, по решению суда он заключен под стражу.

Прокуратура Армизонского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

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