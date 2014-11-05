Конфликт двух фермеров закончился трагически

Вечером 17 августа текущего года пьяный Севастьянов с ружьем, заряженным комбинированными патронами (пулями и картечью), приехал к своему сопернику на территорию крестьянского хозяйства «Нива» и с близкого расстояния выстрелил в него не менее пяти раз. Потерпевший скончался на месте от картечно-пулевых ранений. Ему было 46 лет.