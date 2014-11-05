Коммунисты взяли реванш у МФК «Тюмень» в Чемпионате России

Таким образом московский клуб сумел взять реванш у «Тюмени» за проигрыш в предыдущей встрече тура, где победу праздновали сибиряки со счетом 8:5. На протяжении всей встречи соперники обменивались голами, то и дело восстанавливая паритет по забитым голам. Счет тем не менее был открыт сибиряками в первом тайме: на 4-ой минуте Иван Милованов выполнил проникающую передачу Александру Давыдову и тот в два касания обыграл голкипера хозяев, сообщает АСН «Тюменская арена». Позже Артем Антошкин мог увеличить разрыв, однако, промахнулся мимо пустого створа.
В конечном итоге разрыв на 13-й минуте был сокращен усилиями защитника коммунистов Глеба Разорёнова. Однако буквально через три минуты в ход поединка вмешался Антошкин, прострелив по воротам практически из центра площадки — 2:1.
Второй тайм прошел в не менее упорной борьбе. На 32-ой минуте коммунисты сотрясли верхнюю стойку ворот гостей, а уже буквально через несколько секунд добили мяч. Ренат Шакиров пробил под перекладину после изящного паса пяткой в исполнении Петра Шотурмы. Спустя пять минут Александр Коробейников впервые в матче вывел КПРФ вперед, удачно сыграв на добивании.
Впрочем, довольно быстро тюменцы восстановили счет на табло усилиями Андрея Батырева. За семь минут до финальной сирены молодой игрок КПРФ Руслан Курбанов блеснул индивидуальным мастерством и вновь вывел свою команду вперед.
После этого тренер «Тюмени» Евгений Осинцев выпустил на поле Николая Переверзева в качестве вратаря-гонялы. В итоге коммунисты увеличили разрыв до двух очков, после того как Део отнял в центре площадки мяч у зазевавшегося Батырева. Второй гол в матче на свой счет записал Шакиров, отправив снаряд в пустые ворота «Тюмени». До конца матча сибиряки усилиями Артема Антошкина сумели лишь сократить отставание.
По итогам 14 игр Чемпионата России МФК «Тюмень» занимает десятую позицию с 15-ю очками. Недавний соперник КПРФ расположился на одну строчку выше с 17-ю очками.
Фото: http://www.mfc-kprf.ru/