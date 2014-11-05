Коммунисты взяли реванш у МФК «Тюмень» в Чемпионате России

Таким образом московский клуб сумел взять реванш у «Тюмени» за проигрыш в предыдущей встрече тура, где победу праздновали сибиряки со счетом 8:5. На протяжении всей встречи соперники обменивались голами, то и дело восстанавливая паритет по забитым голам. Счет тем не менее был открыт сибиряками в первом тайме: на 4-ой минуте Иван Милованов выполнил проникающую передачу Александру Давыдову и тот в два касания обыграл голкипера хозяев, сообщает АСН «Тюменская арена». Позже Артем Антошкин мог увеличить разрыв, однако, промахнулся мимо пустого створа.