Тюменские оперативники задержали серийного грабителя

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, мужчина действовал по простому алгоритму: сначала он сбивал потерпевших с ног, затем наносил несколько ударов, далее он забирал сумку и скрывался. Все, что представляло для него интерес — это деньги, все остальное имущество он выбрасывал, но в двух случаях также взял сотовые телефоны.