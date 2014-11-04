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Тюменские оперативники задержали серийного грабителя

4 ноября 2014, 14:11
В выходные в областном центре был задержан подозреваемый в серии грабежей. Мужчина специализировался на женских сумочках.
Сюжет
Полиция

В выходные в областном центре был задержан подозреваемый в серии грабежей. Мужчина специализировался на женских сумочках.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, мужчина действовал по простому алгоритму: сначала он сбивал потерпевших с ног, затем наносил несколько ударов, далее он забирал сумку и скрывался. Все, что представляло для него интерес — это деньги, все остальное имущество он выбрасывал, но в двух случаях также взял сотовые телефоны.

Потерпевшими становились женщины, которые одни возвращались домой и не могли оказать сопротивления. В настоящее время установлена причастность 26-летнего задержанного к совершению трех грабежей в первой половине октября.

Ранее подозреваемый уже был дважды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, он заключен под стражу на основании ст. 91 УПК РФ. Следователи устанавливают возможную причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на всей территории областного центра с начала года. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

#Новости#МВД#Грабеж#Происшествия#Полиция#Маша
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