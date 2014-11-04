Россия сегодня празднует День народного единства

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени. Это время для России было периодом глубокого кризиса. Русская династия правителей прервалась, государство распалось, появились самозванцы, которые выдавали себя за наследников русского престола. Судя по рассказам современников, произошло «окончательное разорение московского царства».
В эти сложные времена патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту государства и выгнать польских интервентов. Призыв получил отклик во всех уголках страны. Началось активное патриотическое движение. Первое восстание потерпело поражение. В 1611 году нижегородец Кузьма Минин обратился к горожанам поднять новое восстание. Воеводой стал новгородский князь Дмитрий Пожарский. Во главе второго ополчения встали два человека, которые впоследствии стали символами освобожденной Москвы.
Под знаменами Минина и Пожарского собралось более 15 тысяч человек. С иконой Казанской Божьей Матери войско двинулось на интервентов. 4 ноября 1962 года был взят Китай-город и поляков изгнали из Москвы.
Праздник, посвященный Дню народного единства, сегодня вновь приобрел значение для всего русского народа. Это день, когда мы должны вспомнить о единстве народов, о взаимопомощи, поддержке и славе нашего государства.
Накануне тюменцев с праздником поздравил глава администрации города Александр Моор. «Национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, и сегодня являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития нашей страны, благополучной и мирной жизни всех россиян. В современном обществе не должно быть места политическому противостоянию, национальной и религиозной розни. Этому учит нас история, в этом — залог нынешнего и будущего процветания нашего Отечества. Дорогие земляки, в этот день желаю вам счастья, здоровья, мира, благополучия! И пусть вам всегда сопутствует успех в делах на благо нашего общего дома — России!» — приводит пресс-служба администрации слова сити-менеджера.