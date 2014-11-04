Россия сегодня празднует День народного единства

Накануне тюменцев с праздником поздравил глава администрации города Александр Моор. «Национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, и сегодня являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития нашей страны, благополучной и мирной жизни всех россиян. В современном обществе не должно быть места политическому противостоянию, национальной и религиозной розни. Этому учит нас история, в этом — залог нынешнего и будущего процветания нашего Отечества. Дорогие земляки, в этот день желаю вам счастья, здоровья, мира, благополучия! И пусть вам всегда сопутствует успех в делах на благо нашего общего дома — России!» — приводит пресс-служба администрации слова сити-менеджера.