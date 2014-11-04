5 ноября в России вступают в силу новые правила получения водительских прав

Эти документы регламентируют особенности выдачи и замены водительских удостоверений. Поскольку текст документа будет заменен полностью, изменений ожидается очень много и рассматриваться они будут в нескольких статьях. Правила устанавливают новый порядок подготовки и сдачи экзаменов для кандидатов в водители при получение права на управление транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений подразделениями ГИБДД. Также новые правила усиливают требования к квалификационному экзамену, порядку и месту их проведения и к экзаменаторам.
Прежде всего, с завтрашнего дня посещение автошколы становится обязательным, самоподготовка не допускается. А заявление о допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения может быть подано в электронном виде через Единый портал госуслуг или региональные порталы государственных муниципальных услуг.
Также для получения права на управление нужно будет сдавать три экзамена: один теоретический и два практических. При этом для лиц, не сдавших один из экзаменов с третьего или более раз, соответствующий повторный экзамен может быть назначен не ранее, чем через 30 дней. Одновременно увеличен срок действия положительной оценки, полученной на теоретическом экзамене, — с трех до шести месяцев. Кроме того, произошло разделение на тех, кто водит автомобили с механической коробкой передачи и автоматической коробкой при обучении и сдаче экзамена.
Квалификационные требования к экзаменатору ужесточились. Прием экзаменов осуществляется уполномоченным должностным лицом Госавтоинспекции не моложе 25 лет, прошедшим профессиональную переподготовку в порядке, установленном Министерством внутренних дел РФ. Экзаменатор должен иметь: высшее образование, водительское удостоверение на право управления транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, по которым будут проводиться практические экзамены и право на управление транспортными средствами не менее 5 лет.
Постановлением установлены новые требования к местам проведения экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным средством. У автошколы должен быть собственный участок земли в 24 сотки, и обучать она должна строго по утвержденным программам профессиональной подготовки водителей. Требования к автомототранспортным средствам, на которых принимаются практические экзамены, приведены в соответствие с международными нормами.
Также с 5 ноября устанавливается требование об обязательной замене водительских удостоверений при смене фамилии или изменении прочих персональных данных.
Отметим, что разрешение ГИБДД на обучение водителей в Тюменской области получили уже 13 автошкол. Это «Абатский УСТЦ ДОСААФ России», «Галатея», «Ишимская автошкола ВОА», «Тобольская автошкола ВОА», «Учебный комбинат», «Престиж», «А-класс», «За рулем», «Класс-В», «Машинка-плюс», «Центр лидер», «Сибирь-72» и «Автомобилист».