5 ноября в России вступают в силу новые правила получения водительских прав

Также для получения права на управление нужно будет сдавать три экзамена: один теоретический и два практических. При этом для лиц, не сдавших один из экзаменов с третьего или более раз, соответствующий повторный экзамен может быть назначен не ранее, чем через 30 дней. Одновременно увеличен срок действия положительной оценки, полученной на теоретическом экзамене, — с трех до шести месяцев. Кроме того, произошло разделение на тех, кто водит автомобили с механической коробкой передачи и автоматической коробкой при обучении и сдаче экзамена.