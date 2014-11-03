«Рубин» всухую разделался с «Ариадой»

Начало матча выдалось весьма бурным: сначала Сергей Карпов устроил потасовку с капитаном гостей Александром Исламовым. После этого оба игрока отправились на скамейку штрафников. Обе команды в итоге в стартовом отрезке набрали 14 минут штрафа.
Первый острый момент у ворот волжской команды возник уже на 18 минуте: спасти ситуацию гостям удалось лишь ценой удаления. Далее «Рубин» устроил еще несколько штурмов чужих ворот, но в большинстве ситуацию переломить не смог. Ключевой момент настал за 27 секунд до конца первого тайма: все тот же Карпов отправил шайбу в ворота дальним броском. Голкипер хозяев Денис Францкевич в стартовом отрезке в итоге отбил девять атак.
К 30-й минуте встречи тюменцы забросили вторую шайбу в этом матче — отличился Максим Юшков, устроив противоборство с защитником «Ариады». Далее уже хозяевам пришлось собрать волю в кулак и показать игру в защите: на четыре минуты отправился с площадки нападающий Александр Незнамов за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Под занавес второго периода он, выйдя со скамейки штрафников, получил возможность реабилитироваться. Голкипер «Ариады» отразил подправленную Львом Трифоновым шайбу, Незнамов же добил снаряд точно в угол, записав на свой счет шестую шайбу в карьере против «Ариады». Ему ассистировал Богдан Гайдаш.
Третий период также выдался весьма бурным. Нападающий «Ариады» Станислав Заборников устроил потасовку с Джошем Лунденом. Канадец до последнего избегал стычки, однако, в конце-концов сбросил перчатки. За драку оба игрока отправились в бокс для «плохих парней» на целых пять минут. В целом же заключительный отрезок проходил кучей силовых приемов и борьбой в рамках правил. Концовка матча и вовсе ознаменовалась чередой удалений с обеих сторон, однако, ворота хозяев так и остались нетронутыми.
Таким образом, серию из трех домашних матчей «Рубин» завершил с двумя победами и одним поражением. Предыдущая игра с казанским «Барсом» 1 ноября завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.