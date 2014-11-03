«Рубин» всухую разделался с «Ариадой»

К 30-й минуте встречи тюменцы забросили вторую шайбу в этом матче — отличился Максим Юшков, устроив противоборство с защитником «Ариады». Далее уже хозяевам пришлось собрать волю в кулак и показать игру в защите: на четыре минуты отправился с площадки нападающий Александр Незнамов за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Под занавес второго периода он, выйдя со скамейки штрафников, получил возможность реабилитироваться. Голкипер «Ариады» отразил подправленную Львом Трифоновым шайбу, Незнамов же добил снаряд точно в угол, записав на свой счет шестую шайбу в карьере против «Ариады». Ему ассистировал Богдан Гайдаш.