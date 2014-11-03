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По программе утилизации в России продано 80,5 тысяч машин

3 ноября 2014, 12:33
Объем продаж по программе обновления автопарка в РФ в сентябре—октябре составил 80,5 тысячи машин, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официальную информацию Минпромторга.

Со скидкой через утилизацию продано 57,41 тысячи авто (71%) и через трейд-ин — 21,07 тысячи единиц. Кроме того, увеличилось количество дилерских центров, участвующих в программе — на сегодняшний день их 2,5 тысячи по всей России. Самые активные продажи по этой программе зафиксированы на «АвтоВАЗе».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров удовлетворен темпами продаж, а также уверен в досрочном достижении плановых показателей. «Сомнений в эффективности предпринятых мер нет, и у нас есть все шансы выйти на запланированные показатели досрочно», — приводятся в релизе слова главы министерства.

Программа обновления автопарка, позволяющая автовладельцам сдать на утилизацию старый автомобиль и получить взамен скидку на покупку нового, в этом году стартовала 1 сентября и закончится 31 декабря. Ее бюджетное финансирование составит 10 миллиардов рублей. Это уже вторая подобная программа, реализуемая властями РФ в целях оживления спроса на авторынке.

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