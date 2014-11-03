День народного единства в Тюмени пройдет без спиртного

Запрет этот распространяется лишь на розничную продажу алкоголя в торговых точках города. Продажа алкогольной продукции на вынос расценивается как незаконная, виновные в подобных нарушениях будут привлекаться к ответственности органами внутренних дел. Тем не менее продавать и употреблять спиртное в кафе, ресторанах и прочих предприятиях питания не запрещается.