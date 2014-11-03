nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

День народного единства в Тюмени пройдет без спиртного

3 ноября 2014, 11:05
Завтрашний праздник, День народного единства, Тюмень встретит массовыми гуляньями, но без алкоголя. Запрет на продажу любых спиртных напитков, в том числе и пива 4 ноября вынесен администрацией города.

Как сообщают в департаменте потребительского рынка, запрет на реализацию алкоголя в праздничный день вынесен в соответствии постановлением правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 575-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».

Запрет этот распространяется лишь на розничную продажу алкоголя в торговых точках города. Продажа алкогольной продукции на вынос расценивается как незаконная, виновные в подобных нарушениях будут привлекаться к ответственности органами внутренних дел. Тем не менее продавать и употреблять спиртное в кафе, ресторанах и прочих предприятиях питания не запрещается.

#Новости#Алкоголь#Праздники#Запреты#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25