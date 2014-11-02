Мужчина выплатил 800 тысяч рублей алиментов — на 6 лет вперед

«В октябре этого года мужчина получил от своей матери наследство и решил перечислить всю сумму в счет будущих платежей за алименты сыну. Взыскательнице были перечислены алименты в размере 800 тысяч рублей, после этого она отозвала исполнительный лист. Бывшие супруги заключили письменное соглашение о том, что взыскательница в дальнейшем не будет иметь претензий к отцу своего ребенка по выплате алиментов», — отметили в службе судебных приставов.