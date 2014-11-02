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Мужчина выплатил 800 тысяч рублей алиментов — на 6 лет вперед

2 ноября 2014, 12:34
Житель Тюменского района, получив наследство, выплатил бывшей жене 800 тысяч рублей на содержание их общего сына. Таким образом, мужчина ближайшие шесть лет может не задумываться об алиментах.

Житель Тюменского района, получив наследство, выплатил бывшей жене 800 тысяч рублей на содержание их общего сына. Таким образом, мужчина ближайшие шесть лет может не задумываться об алиментах.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области. К 36-летнему жителю Тюменского района у приставов и раньше не было претензий: после развода мужчина регулярно выплачивал алименты на содержание ребенка, рассчитанные по средней заработной плате Российской Федерации. Жалоб от его бывшей супруги по выплате алиментов не поступало.

«В октябре этого года мужчина получил от своей матери наследство и решил перечислить всю сумму в счет будущих платежей за алименты сыну. Взыскательнице были перечислены алименты в размере 800 тысяч рублей, после этого она отозвала исполнительный лист. Бывшие супруги заключили письменное соглашение о том, что взыскательница в дальнейшем не будет иметь претензий к отцу своего ребенка по выплате алиментов», — отметили в службе судебных приставов.

#Новости#Алименты#Судебные приставы#Тюменская область#Таня#Общество
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