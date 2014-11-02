«Мисс Имидж-2014» стала 19-летняя Ксения Лысенко

В этом году участницы конкурса не только милые и талантливые, но и очень дружные. Во время проекта они поддерживали друг друга на пути к финалу. Кроме того, красавицам пришлось продемонстрировать свой ум и умение с честью выходить из щепетильных ситуаций. Так, девушки на финале должны были ответить на интересные, но каверзные вопросы. Все участницы справились с этой задачей блестяще, доказав, что они не только самые красивые девушки Тюменской области, но еще и самые добрые, умные и воспитанные.