«Мисс Имидж-2014» стала 19-летняя Ксения Лысенко

Финал конкурса красоты «Имидж-2014» прошел в Тюмени накануне, 1 ноября. Победительницей стала 19-летняя Ксения Лысенко. Именно ей достались титул «Мисс Имидж-2014», корона и право представлять наш регион не только на различных культурных и социальных мероприятиях, но и во всероссийских конкурсах красоты.
Организаторы мероприятия постарались на славу, превратив сцену Тюменского драматического театра в настоящую сказочную поляну, а девушек-участниц — в прекрасных царевен. Не зря все-таки темой финала конкурса стал русский фольклор: участницы «Имиджа» в невероятной красоты платьях и костюмах в народном стиле представили зрителям незабываемое шоу. Надо признать, что и талантами тюменские красавицы не обделены, ведь в финале они не только дефилировали в своих ярких нарядах, но даже пели и танцевали в них.
В этом году участницы конкурса не только милые и талантливые, но и очень дружные. Во время проекта они поддерживали друг друга на пути к финалу. Кроме того, красавицам пришлось продемонстрировать свой ум и умение с честью выходить из щепетильных ситуаций. Так, девушки на финале должны были ответить на интересные, но каверзные вопросы. Все участницы справились с этой задачей блестяще, доказав, что они не только самые красивые девушки Тюменской области, но еще и самые добрые, умные и воспитанные.
Между финальными дефиле зрителей развлекали творческие коллективы нашего города. Например, театр моды «Либерти» представил несколько модных коллекций из разных магазинов Тюмени. Демонстрировали эти коллекции модели разных возрастов — от самых маленьких до уже совсем взрослых. Ансамбль «Юность Сибири» зажег зал невероятно красивым народным танцем с платками, а группа «Single’s» исполнила чудесную песню в интересной обработке.
Как же распределились награды среди шестнадцати финалисток конкурса «Имидж-2014»?
Каждый спонсор проекта выбрал свою королеву красоты, наградив ее особым титулом. Так, «Мисс Жемчужина TMN» стала Екатерина Зарецкая, «Мисс Village Interactive» — Ульяна Самусева, а звание «Мисс Dipol FM» получила Елизавета Гапонова. Анастасия Баловацкая стала «Мисс Т+В», она же получила титул «Мисс Fit-N-Go» как самая спортивная финалистка. Звание «Мисс Geometria.ru» получила Кристина Потоцкая.
За титул «Мисс online» шла нешуточная борьба, и в последний момент победу в этой номинации получила Елизавета Гапонова, набрав 1163 голоса интернет-пользователей.
«Мисс Фото» объявлял главный фотограф проекта Алексей Сумик. Он предпочел не называть имя победительницы, а показать ее фото на большом баннере, и зрители увидели лицо прекрасной Ульяны Самусевой. «Мисс Грация» стала Анастасия Боярских. Огромного плюшевого медведя получила «Мисс Зрительских симпатий» Кристина Попова. Инессе Василец присвоили титул «Мисс Улыбка», а Кристине Ирисовой — «Мисс Очарование».
Возможность участвовать в конкурсе «Имидж-2015», минуя отборочные туры, получила «Мисс Надежда» Елизавета Николенко. Вице-мисс выбрали Ирину Фаурян.
Главный титул и честь представлять регион на культурных, социальных и благотворительных мероприятиях, а также на всероссийских конкурсах красоты получила 19-летняя Ксения Лысенко.
«Мисс Имидж-2014» призналась, что не ожидала главного приза, но до слез счастлива, что победила. В своей речи Ксения поблагодарила подругу Валерию Кишко — девушки вместе начинали долгий путь под названием «Имидж-2014».
Фото Евгения Ковязина и из группы конкурса «Имидж-2014» в социальной сети «ВКонтакте»
Видео Сергея Шарапова