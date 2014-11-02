Ишимец получил условный срок за поджог автомобиля босса

Излишняя горячность в отношениях с руководителем стоила 55-летнему ишимцу Александру Клемикову не только работы, но и репутации. Выпив, мужчина устроил ссору с боссом, а затем поджег его автомобиль. Суд признал ишимца виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).