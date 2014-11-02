Ишимец получил условный срок за поджог автомобиля босса

Излишняя горячность в отношениях с руководителем стоила 55-летнему ишимцу Александру Клемикову не только работы, но и репутации. Выпив, мужчина устроил ссору с боссом, а затем поджег его автомобиль. Суд признал ишимца виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Днем 10 апреля текущего года водитель Клемиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своим начальником. После этого мужчина спустился в гараж, налил бензин в пластиковую бутылку, поджог ее и бросил в личный автомобиль своего руководителя Volkswagen Passat. С места происшествия мужчина скрылся.
Горящую машину увидел проезжавший мимо водитель маршрутного такси. Ему удалось потушить автомобиль. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, у иномарки с левой стороны зафиксированы повреждения переднего крыла, подкрылка, передней фары, противотуманной фары, переднего колеса и переднего бампера.
После происшествия Клемиков подал заявление на увольнение, и трудовые отношения с ним были прекращены.
В суде руководитель простил бывшего работника и просил его строго не наказывать.
Суд назначил Клемикову 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и взыскал с него в пользу потерпевшего 33,4 тысяч рублей в счет возмещения материального и морального вреда.