Трагедия на тюменской трассе унесла жизнь молодой девушки

В ДТП погибла 21-летняя пассажирка авто тольяттинского концерна. Водитель и пассажир китайской иномарки, два брата из Тюмени 25-ти и 30-ти лет, госпитализированы с травмами лица и ушибами. 28-летний водитель Lada, житель села Сунгурово, получил травму внутренних органов, перелом ребер. Мужчина лишен права управления транспортом в сентябре этого года за езду в состоянии опьянения на 19 месяцев. Его стаж за рулем 1 год. Сейчас выясняется, был ли он трезв в момент этой аварии.
Автомобиль Toyota Hilux съехал в кювет и въехал в дерево на 207-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Предварительно, 53-летний водитель ехал слишком быстро. 52-летняя пассажирка иномарки получила тяжелейшие повреждения головы: переломы черепа, ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму.
В Сладковской районе на автодороге Сладково-Маслянка-Ишим съехал в кювет и опрокинулся ВАЗ-211730. 38-летний водитель авто был пьян, он получил скальпированные раны лица и головы.
На 9-м километре Велижанского тракта в окрестностях Тюмени съехала в кювет и опрокинулась Lada Priora. 31-летняя водитель со стажем за рулем 1 год не смогла выбрать безопасную скорость на дороге. Женщина получила ушибы и другие повреждения.
3-летняя девочка с мамой переходили утром улицу Товарное шоссе в Тюмени по пешеходному переходу. 37-летний водитель Lada пешеходов не пропустил. Маму машиной не задело, а вот девочка получила ушибы.
На перекрестке улиц Харьковской и Холодильной ночью столкнулись КамАЗ и Volkswagen, от удара иномарку отбросило на светофор. Предварительно, водитель грузовика нарушил правила очередности проезда. Травмированы пассажиры Volkswagen: 30-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и ранения руки, у 22-летнего пассажира резаные раны руки.
Сегодня около семи часов утра на 5-м километре Старотобольского тракта столкнулись MAN-бензовоз и Mitsubishi Pajero. Предварительно, Mitsubishi въехал в заднюю часть прицепа бензовоза. Водитель и двое пассажиров внедорожника доставлены в больницу, пассажир с переднего сиденья скончался на месте происшествия. Сейчас выясняется, был ли трезв водитель Mitsubishi, от некоторых из пострадавших исходил запах алкоголя.
11 дорожно-транспортных происшествий произошло в последний день октября на дорогах Тюменской области, в них погиб один человек, 14 ранены, сообщает ГИБДД Тюменской области.