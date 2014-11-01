Трагедия на тюменской трассе унесла жизнь молодой девушки

В ДТП погибла 21-летняя пассажирка авто тольяттинского концерна. Водитель и пассажир китайской иномарки, два брата из Тюмени 25-ти и 30-ти лет, госпитализированы с травмами лица и ушибами. 28-летний водитель Lada, житель села Сунгурово, получил травму внутренних органов, перелом ребер. Мужчина лишен права управления транспортом в сентябре этого года за езду в состоянии опьянения на 19 месяцев. Его стаж за рулем 1 год. Сейчас выясняется, был ли он трезв в момент этой аварии.