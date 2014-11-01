Не закрыла дверь — украли сумку

Гражданка обратилась в отдел полиции № 1.
Выяснилось, что потерпевшая, войдя в квартиру, не закрыла входную дверь и оставила сумку в коридоре. Приоткрытую дверь заметил 27-летний тюменец, который, находясь в нетрезвом состоянии, пришел в соседнюю квартиру к своей знакомой. Когда приятельница не открыла подозреваемому, он решил всеми способами с ней поговорить. Одним из таких стала попытка дозвониться с украденного телефона. Когда попытки не увенчались успехом, безработный злоумышленник спрятал имущество в своей квартире.
В течение суток подозреваемый был задержан благодаря грамотной работе сотрудников уголовного розыска, в том числе с проведением технических мероприятий. Мобильный телефон был изъят и в ближайшее время он вернется к законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Сотрудники полиции напоминают, что нужно быть более осмотрительными. Вашей беспечностью всегда могут воспользоваться нечестные на руку люди, даже если преступных действий они не планируют.
Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.