Не закрыла дверь — украли сумку

Выяснилось, что потерпевшая, войдя в квартиру, не закрыла входную дверь и оставила сумку в коридоре. Приоткрытую дверь заметил 27-летний тюменец, который, находясь в нетрезвом состоянии, пришел в соседнюю квартиру к своей знакомой. Когда приятельница не открыла подозреваемому, он решил всеми способами с ней поговорить. Одним из таких стала попытка дозвониться с украденного телефона. Когда попытки не увенчались успехом, безработный злоумышленник спрятал имущество в своей квартире.