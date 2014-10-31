В Тюмени нет животных, заразных для человека

В соответствии с планом ветеринарных мероприятий работа по иммунизации животных проводится ежегодно. Среди особо коварных болезней можно отметить сибирскую язву, чуму свиней, ящур и бешенство.
Как сообщил Юрий Хрулев, в нашем регионе на сегодняшний день эпизоотическая ситуация благополучная. За текущий год специалисты провели 1 млн 350 тысяч диагностических исследований болезней животных и 1 млн 267 тысяч вакцинаций всех видов животных.
В Тюменской области из острых инфекционных особо опасных заболеваний ежегодно регистрируются случаи возникновения бешенства. Так, за 2013 год зарегистрировано 19 случаев, в текущем году — 11. «Тенденция уменьшения случаев заболевания как следствие периодичности возникновения бешенства, а периодичность составляет 4–5 лет. А также увеличивается количество животных, подвергнутых вакцинации», — пояснил Юрий Хрулев.
Тем не менее, во всей России эпизоотическая ситуация сложная. Так, в октябре зарегистрировано 10 случаев заболевания животных бруцеллезом, 183 случая заболевания бешенством, 3 вспышки африканской чумы свиней.
С целью предотвращения заноса острых инфекционных заболеваний животных на территорию Тюменской области проводятся мероприятия по контролю за передвижением животных и животной продукции при ввозе их из других регионов. Так, в 2014 году под контролем ветеринарной службы в область завезено 19 тысяч тонн мясной продукции, около 7 тонн рыбной продукции, 19 тонн сырого молока и 2113 убойных животных.
«Проведение комплекса ветеринарных мероприятий дает свой положительный результат. Однако без информирования населения в области ветеринарных дел, без связи населения и ветеринарной службы могут возникнуть чрезвычайные ситуации в отношении эпизоотий», — подвел итог Юрий Хрулев.
Фото: http://linzik.com