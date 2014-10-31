В Тюмени нет животных, заразных для человека

С целью предотвращения заноса острых инфекционных заболеваний животных на территорию Тюменской области проводятся мероприятия по контролю за передвижением животных и животной продукции при ввозе их из других регионов. Так, в 2014 году под контролем ветеринарной службы в область завезено 19 тысяч тонн мясной продукции, около 7 тонн рыбной продукции, 19 тонн сырого молока и 2113 убойных животных.