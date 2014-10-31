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В Тюмени нет животных, заразных для человека

31 октября 2014, 15:47
В результате проведения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий случаи заболевания людей опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных, за 2014 год не зарегистрированы. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника Управления ветеринарии Тюменской области Юрий Хрулев.
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Тюмень

В соответствии с планом ветеринарных мероприятий работа по иммунизации животных проводится ежегодно. Среди особо коварных болезней можно отметить сибирскую язву, чуму свиней, ящур и бешенство.

Как сообщил Юрий Хрулев, в нашем регионе на сегодняшний день эпизоотическая ситуация благополучная. За текущий год специалисты провели 1 млн 350 тысяч диагностических исследований болезней животных и 1 млн 267 тысяч вакцинаций всех видов животных.

В Тюменской области из острых инфекционных особо опасных заболеваний ежегодно регистрируются случаи возникновения бешенства. Так, за 2013 год зарегистрировано 19 случаев, в текущем году — 11. «Тенденция уменьшения случаев заболевания как следствие периодичности возникновения бешенства, а периодичность составляет 4–5 лет. А также увеличивается количество животных, подвергнутых вакцинации», — пояснил Юрий Хрулев.

Тем не менее, во всей России эпизоотическая ситуация сложная. Так, в октябре зарегистрировано 10 случаев заболевания животных бруцеллезом, 183 случая заболевания бешенством, 3 вспышки африканской чумы свиней.

С целью предотвращения заноса острых инфекционных заболеваний животных на территорию Тюменской области проводятся мероприятия по контролю за передвижением животных и животной продукции при ввозе их из других регионов. Так, в 2014 году под контролем ветеринарной службы в область завезено 19 тысяч тонн мясной продукции, около 7 тонн рыбной продукции, 19 тонн сырого молока и 2113 убойных животных.

«Проведение комплекса ветеринарных мероприятий дает свой положительный результат. Однако без информирования населения в области ветеринарных дел, без связи населения и ветеринарной службы могут возникнуть чрезвычайные ситуации в отношении эпизоотий», — подвел итог Юрий Хрулев.

Фото: http://linzik.com

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