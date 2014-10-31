В Тюмень съедутся более 200 мастеров настольного тенниса

По сообщению Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области, в турнире примут участие более двухсот спортсменов из городов Абакана, Ханты-Мансийска, Сургута, Тобольска, Челябинска, Серова, Екатеринбурга, Нового Уренгоя, Кургана, Магнитогорска, Надыма, Тюмени, Стрежевого, Омска, Копейска, сел Уват и Сладково.
«Тюменский меридиан» — это уже традиционное мероприятие, немаловажное для спортсменов в плане улучшения своих спортивных показателей. Победы на турнире способствуют улучшению рейтинга, кроме того на нем выполняются спортивные разряды.