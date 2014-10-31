В «Рощино» задержали торговку контрафактной парфюмерией

«В настоящее время по данным фактам ведется проверка. Когда транспортными полицейскими будет получен ответ от представителей правообладателя данного товарного знака и проведена товароведческая экспертиза продукции, будет решен вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации (незаконное использование товарного знака)», — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.