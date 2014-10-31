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В «Рощино» задержали торговку контрафактной парфюмерией

31 октября 2014, 12:32
За прошедшие сутки тюменская транспортная полиция выявила два случая продажи контрафакта. Один инцидент пресечен в здании аэровокзала «Рощино», другой на станции Тобольск.

Оба случая выявлено в рамках профилактического мероприятия «Контрафакт», направленного на выявление и пресечение фактов изготовления, хранения, перевозки и реализации контрафактной аудиовизуальной, фонографической и печатной продукции, промышленных и продовольственных товаров.

Первый факт был выявлен ночью 30 октября в здании аэровокзала «Рощино». На первом этаже авиапредприятия в одном из торговых павильонов жительница Тюмени, 1973 года рождения, осуществляла продажу туалетной воды под фирменными наименованиями с признаками контрафактности.

Второй факт был выявлен на станции Тобольск. В здании железнодорожного вокзала станции Тобольск в одном из киосков выявлена местная жительница, 1952 года рождения, которая реализовывала наручные часы с признаками контрафактности.

«В настоящее время по данным фактам ведется проверка. Когда транспортными полицейскими будет получен ответ от представителей правообладателя данного товарного знака и проведена товароведческая экспертиза продукции, будет решен вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации (незаконное использование товарного знака)», — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

#Новости#Аэропорт Рощино#Контрафакт#Парфюм#Транспортная полиция#Женя#Происшествия
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