Участковый задержал разбойника, нападавшего на женщин с отверткой

Тюменский полицейский Радик Ахметчанов, который, к слову, претендует на звание лучшего участкового страны, задержал разбойника-рецидивиста.
Накануне, 30 октября, около 18.00 на мобильный телефон участковому отдела полиции № 2 у Радику Ахметчанову позвонил бдительный гражданин. Он сообщил, что на его глазах мужчина ограбил девушку.
«Участковый, взяв с собой сотрудника уголовного розыска, прибыл на место совершения преступления. Там капитан Ахметчанов увидел, что предполагаемый подозреваемый угрожает неким предметом еще одной гражданке. Молниеносно сориентировавшись в ситуации, он обезвредил злоумышленника и задержал его», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Установлено, что безработный 24-летний тюменец, ранее неоднократно судимый за разбойные нападения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Накануне он напал на двух жительниц нашего города с отверткой. У первой потерпевшей злоумышленник забрал сотовый телефон. У женщины, которая шла с ребенком, он требовал телефон и деньги, однако разбойнику помешал участковый Ахметчанов. В отношении задержанного по фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела, в настоящее время он заключен под стражу.
В полиции отмечают, что задержать преступника участковому удалось благодаря своевременному телефонному звонку тюменца, который проявил свою гражданскую позицию. В ближайшее время гражданин будет поощрен от имени руководства УМВД России по г. Тюмени. Что касается Радика Ахметчанова, который проявил профессионализм в данной ситуации, то хорошей наградой для него может стать поддержка земляков на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». Голосование начнется 1 ноября.