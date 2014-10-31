Участковый задержал разбойника, нападавшего на женщин с отверткой

Установлено, что безработный 24-летний тюменец, ранее неоднократно судимый за разбойные нападения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Накануне он напал на двух жительниц нашего города с отверткой. У первой потерпевшей злоумышленник забрал сотовый телефон. У женщины, которая шла с ребенком, он требовал телефон и деньги, однако разбойнику помешал участковый Ахметчанов. В отношении задержанного по фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела, в настоящее время он заключен под стражу.