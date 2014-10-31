nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Участковый задержал разбойника, нападавшего на женщин с отверткой

31 октября 2014, 13:39
Тюменский полицейский Радик Ахметчанов, который, к слову, претендует на звание лучшего участкового страны, задержал разбойника-рецидивиста.
Сюжет
Тюмень

Тюменский полицейский Радик Ахметчанов, который, к слову, претендует на звание лучшего участкового страны, задержал разбойника-рецидивиста.

Накануне, 30 октября, около 18.00 на мобильный телефон участковому отдела полиции № 2 у Радику Ахметчанову позвонил бдительный гражданин. Он сообщил, что на его глазах мужчина ограбил девушку.

«Участковый, взяв с собой сотрудника уголовного розыска, прибыл на место совершения преступления. Там капитан Ахметчанов увидел, что предполагаемый подозреваемый угрожает неким предметом еще одной гражданке. Молниеносно сориентировавшись в ситуации, он обезвредил злоумышленника и задержал его», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Установлено, что безработный 24-летний тюменец, ранее неоднократно судимый за разбойные нападения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Накануне он напал на двух жительниц нашего города с отверткой. У первой потерпевшей злоумышленник забрал сотовый телефон. У женщины, которая шла с ребенком, он требовал телефон и деньги, однако разбойнику помешал участковый Ахметчанов. В отношении задержанного по фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела, в настоящее время он заключен под стражу.

В полиции отмечают, что задержать преступника участковому удалось благодаря своевременному телефонному звонку тюменца, который проявил свою гражданскую позицию. В ближайшее время гражданин будет поощрен от имени руководства УМВД России по г. Тюмени. Что касается Радика Ахметчанова, который проявил профессионализм в данной ситуации, то хорошей наградой для него может стать поддержка земляков на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». Голосование начнется 1 ноября.

#Новости#Разбой#Участковый#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25