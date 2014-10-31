Тюменцев предупреждают: будьте осторожны с огнем

Учитывая то, что на улице далеко не лето, а также предстоящие праздники, отдел надзорной деятельности № 14 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области обратился к жителям нашего города с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. По статистике, именно в выходные происходит увеличение числа возгораний по причине халатного обращения с огнем (курение в постели в нетрезвом состоянии, применение спичек, дымокуров, костров, паяльных ламп и т.д.), а в прохладные дни пожары зачастую происходят из-за неисправности электронагревательных приборов и электрооборудования, неправильной эксплуатации печного отопления.
В 2014 году на территории Тюмени зарегистрировано 496 пожаров, в том числе — 404 пожара в жилом секторе. От огня и опасных факторов пожара погибло 20 человек, травмы получили 35 человек.
Чтобы избежать пожаров, сотрудники отдела надзорной деятельности № 14 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендуют соблюдать следующие правила:
— не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы;
— не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за топкой печей и включенными электрическими и газовыми приборами;
— не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
— не курите в не отведенных для курения местах; — не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки.
При возникновении пожара следует немедленно позвонить по телефонам службы спасения — «01», «010» «112».