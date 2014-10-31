Тюменцев предупреждают: будьте осторожны с огнем

Учитывая то, что на улице далеко не лето, а также предстоящие праздники, отдел надзорной деятельности № 14 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области обратился к жителям нашего города с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. По статистике, именно в выходные происходит увеличение числа возгораний по причине халатного обращения с огнем (курение в постели в нетрезвом состоянии, применение спичек, дымокуров, костров, паяльных ламп и т.д.), а в прохладные дни пожары зачастую происходят из-за неисправности электронагревательных приборов и электрооборудования, неправильной эксплуатации печного отопления.