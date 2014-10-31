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Тюменцев предупреждают: будьте осторожны с огнем

31 октября 2014, 09:05
Не для кого не секрет, что зимой увеличивается количество пожаров как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Тюменцы оставляют без присмотра затопленные печи, пользуются неисправными электроприборами, и в результате им самим или их соседям приходится набирать номер 01 или 112, чтобы вызвать огнеборцев.
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Тюмень

Учитывая то, что на улице далеко не лето, а также предстоящие праздники, отдел надзорной деятельности № 14 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области обратился к жителям нашего города с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. По статистике, именно в выходные происходит увеличение числа возгораний по причине халатного обращения с огнем (курение в постели в нетрезвом состоянии, применение спичек, дымокуров, костров, паяльных ламп и т.д.), а в прохладные дни пожары зачастую происходят из-за неисправности электронагревательных приборов и электрооборудования, неправильной эксплуатации печного отопления.

В 2014 году на территории Тюмени зарегистрировано 496 пожаров, в том числе — 404 пожара в жилом секторе. От огня и опасных факторов пожара погибло 20 человек, травмы получили 35 человек.

Чтобы избежать пожаров, сотрудники отдела надзорной деятельности № 14 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендуют соблюдать следующие правила:

— не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы;

— не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за топкой печей и включенными электрическими и газовыми приборами;

— не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

— не курите в не отведенных для курения местах; — не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки.

При возникновении пожара следует немедленно позвонить по телефонам службы спасения — «01», «010» «112».

#Новости#Пожарные#Тюмень#Таня#Общество
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