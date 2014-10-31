«Тюменская марка» открыла двери посетителям

Среди 120 участников конкурса — предприятия малого и среднего бизнеса работающие в сферах промышленного производства и сервиса, пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, оказания услуг для населения, гостеприимства и организации досуга.
«Несмотря на трудности, можно заниматься предпринимательством, можно быть лучшими, можно активно себя позиционировать и мы бы хотели вовлечь в предпринимательство новых, увлеченных своим делом людей, которые внесли бы свой вклад в экономику города Я призываю всех тюменцев голосовать на сайте marka72.ru за лучшие товары, услуги, за лучших участников нашего конкурса, поскольку ваши голоса будут учитываться при определении победителя», — обратился в горожанам на открытии мероприятия глава администрации города Тюмени Александр Моор. Его кстати заинтересовали новинки, предлагаемые строительными компаниями, такими как ООО «МеталлоПолимерТюмень», НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов.
«Интересных разработок было не мало, например, ООО „Тюменские аэрозоли“ представили свою новинку — аэрозоль способный отпугивать медведей. Тюменская разработка выпускается на основе перца и уже очень популярна у жителей Камчатки, — сообщает пресс-служба администрации города Тюмени. — Каждый тюменец, пришедший на выставку „Тюменская марка“, мог найти что-то своё. Одних интересовала бесплатная экспресс-диагностика, других открытки выполненные акварелью, картины, развивающие детские игрушки и многое другое».
А, например, тюменка Галина Федоровна несколько не довольна выставкой. «Скудновато прямо так скажем, скудновато. В сфере общественного питания практически не представлены мясные продукты. Увидела только на одной витрине мясо, но только отведать мясную продукцию, а именно ветчину и копченые колбаски можно было только у Ишимского мясокомбината. Рыба, представленная компаниями „Сибрыбпром“ и „Ямальская рыба“, в основном дорогостоящая, которая не всем по карману. К моменту торжественного открытия выставки закончился пыжьян слабосоленый и теша — единственное, что было по приемлемой цене. Практически отсутствовала молочная продукция, увидеть удалось только ряженку и молоко из Нижней Тавды. Замороженные полуфабрикаты какие-то дорогие… 600 грамм пельменей домашних стоят 190 рублей. И это не привозное, а тюменское? Трехлитровая банка соленых груздей 1500 рублей, пирог с капустой — 100 рублей, с грибами — 200. Это что, золотыми руками сделано?», — удивляется она.
Товаров и услуг на выставке предоставлено немало, чтобы в этом убедиться, стоит сходить на это мероприятие.
Выставка будет работать до 1 ноября 2014 года.