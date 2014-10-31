«Тюменская марка» открыла двери посетителям

А, например, тюменка Галина Федоровна несколько не довольна выставкой. «Скудновато прямо так скажем, скудновато. В сфере общественного питания практически не представлены мясные продукты. Увидела только на одной витрине мясо, но только отведать мясную продукцию, а именно ветчину и копченые колбаски можно было только у Ишимского мясокомбината. Рыба, представленная компаниями „Сибрыбпром“ и „Ямальская рыба“, в основном дорогостоящая, которая не всем по карману. К моменту торжественного открытия выставки закончился пыжьян слабосоленый и теша — единственное, что было по приемлемой цене. Практически отсутствовала молочная продукция, увидеть удалось только ряженку и молоко из Нижней Тавды. Замороженные полуфабрикаты какие-то дорогие… 600 грамм пельменей домашних стоят 190 рублей. И это не привозное, а тюменское? Трехлитровая банка соленых груздей 1500 рублей, пирог с капустой — 100 рублей, с грибами — 200. Это что, золотыми руками сделано?», — удивляется она.