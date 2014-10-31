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Строители моста по Челюскинцев соединили берега за 19 дней

31 октября 2014, 16:12
Сегодня завершилась смычка нового автомобильного моста-дублера, который с июня возводится в створе улицы Челюскинцев. Строители воздвигли последнее пролетное соединение над руслом Туры, соединив Заречную часть города с центром.

Отметим, что первый этап надвижки пролетного соединения состоялся 12 октября, то есть всего 19 дней назад. Строительством сооружения занимается компания «Мостострой-12», по контракту мостовое сооружение она должна сдать в декабре 2015 года, однако, судя по темпам, строительство может завершиться гораздо раньше. Стоимость контракта составила 993 млн. рублей.

Также в этом районе в настоящее время идет отсыпка дорожного полотна для расширения улицы 2-я Луговая. Она позволит расширить проезжую часть до четырех полос и развести потоки по обоим мостам.

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