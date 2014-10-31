Строители моста по Челюскинцев соединили берега за 19 дней

Отметим, что первый этап надвижки пролетного соединения состоялся 12 октября, то есть всего 19 дней назад. Строительством сооружения занимается компания «Мостострой-12», по контракту мостовое сооружение она должна сдать в декабре 2015 года, однако, судя по темпам, строительство может завершиться гораздо раньше. Стоимость контракта составила 993 млн. рублей.