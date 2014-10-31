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Пьяные ссоры заканчиваются побоями и поножовщиной

31 октября 2014, 15:32
В Тюмени остается актуальной проблема «пьяной преступности». Зачастую нетрезвые граждане обворовывают собутыльников и даже причиняют вред их здоровью. На днях ссора разгоряченных алкоголем приятелей закончилась поножовщиной.
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Полиция

Мужчины выпивали втроем. Во время ссоры один из них схватил нож и ударил собутыльника в живот. Третий приятель вовремя отреагировал и позвонил в скорую помощь. Именно по сообщению медиков на место преступления незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны, который застал злоумышленника в квартире — находившийся под влиянием алкоголя мужчина не успел осознать происходящего и не пытался скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, ранее задержанный мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

В начале недели пресс-служба УМВД по г. Тюмени сообщала о еще одном случае, когда конфликт собутыльников закончился причинением телесных повреждений. Двое мужчин выпивали вместе, и один из них приревновал к другому свою сожительницу. Ревнивец избил приятеля, и того доставили в больницу с тяжелыми травмами и переломами.

Верный дружбе пострадавший не признавался полицейским, что его побил собутыльник, а пытался свалить все на неизвестного грабителя. Однако сотрудники правоохранительных органов ему не поверили, и вскоре 39-летний драчун был задержан. По факту умышленного нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

#Новости#Полиция#Тюмень#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
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