Пьяные ссоры заканчиваются побоями и поножовщиной

Мужчины выпивали втроем. Во время ссоры один из них схватил нож и ударил собутыльника в живот. Третий приятель вовремя отреагировал и позвонил в скорую помощь. Именно по сообщению медиков на место преступления незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны, который застал злоумышленника в квартире — находившийся под влиянием алкоголя мужчина не успел осознать происходящего и не пытался скрыться.